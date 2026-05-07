Desmantelan en Brasil red que usaba la exportación de café para enviar cocaína a Europa

Río de Janeiro, 7 may (EFE).- La Policía Federal de Brasil desmanteló este jueves una red que utilizaba la exportación de café a países europeos como fachada para el tráfico internacional de drogas desde el puerto de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Tres de los investigados fueron detenidos por las autoridades en un operativo realizado en municipios de los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais y São Paulo, donde los agentes cumplieron además cumplieron siete allanamientos, según el comunicado de la policía.

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Otros investigados fueron sometidos a medidas cautelares como la restricción de desplazamiento, la prohibición de contacto entre ellos y el monitoreo mediante tobillera electrónica.

Las indagaciones comenzaron tras la incautación de 1,2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor cargado con sacos de café con destino a Alemania, en junio de 2025.

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Fuentes de la policía dijeron a EFE que la red exportaba el grano a Europa, aunque no especificó a qué otros países.

Según las autoridades, el grupo montó un esquema sofisticado que simulaba operaciones comerciales legítimas de exportación del grano utilizando empresas de fachada, intermediarios y complejas transacciones financieras para ocultar el origen ilícito del dinero y facilitar el envío de la droga.

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Las autoridades identificaron una estructura en la cual un líder coordinaba las negociaciones internacionales, la logística y el movimiento financiero, mientras otros se encargaban de la intermediación comercial y del control de los cargamentos.

También se detectaron indicios de lavado de dinero mediante transferencias bancarias destinadas a dificultar el rastreo de los recursos.

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Los sospechosos podrán responder por delitos de tráfico internacional de drogas, organización criminal, lavado de dinero y falsedad ideológica, entre otros.

Entre enero y marzo de este año, Brasil exportó 4,8 millones de sacos de café a Europa y en el período Alemania fue el principal importador del grano, no solo en el viejo continente sino a nivel mundial, según datos del Consejo de Exportadores de Brasil (Cecafé).

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Le siguieron Italia, en el tercer lugar; Bélgica, cuarto; España, en el octavo; Reino Unido, en el noveno; Países Bajos, en el onceavo lugar y Francia, duodécimo. EFE