Marc Ciria presenta un plan económico para generar 1.500 millones en cinco años para el FC Barcelona

La propuesta elaborada por Marc Ciria e Iván Cabeza incluye, entre sus pilares, la reincorporación de Leo Messi a la estructura financiera del FC Barcelona como una de las líneas de negociación para mejorar la situación económica del club. Según consignó 'Moviment 42', plataforma que lidera Ciria de cara a las próximas elecciones del club catalán, este plan persigue la normalización de la situación financiera y estructural de la entidad, proyectando la generación de 1.500 millones de euros en efectivo durante un periodo de cinco años.

El medio 'Moviment 42' detalló que el denominado 'Plan Ciria +1500' se centra en la obtención de ingresos por medio de iniciativas digitales, asociaciones globales y la reestructuración de la deuda, además de la búsqueda de nuevas fuentes comerciales. El plan se desglosa en varios apartados, el primero de los cuales es 'Ingreso al área digital', que, según la candidatura, podría aportar más de 380 millones de euros. Esta partida contempla, entre otros aspectos, la potenciación de plataformas digitales y la rentabilización de los activos online del club.

La segunda línea del plan, que suma más de 290 millones de euros, comprende tanto la apertura de nuevas líneas de negociación como la mencionada recuperación de Leo Messi, elemento que 'Moviment 42' considera relevante para dinamizar los ingresos a través de la explotación de la imagen y el retorno mediático.

Otra de las áreas clave del plan, 'Plan de alianzas internacionales', está proyectada para generar más de 240 millones de euros. Según informó la misma fuente, la estrategia pasa por fortalecer la presencia global del club mediante acuerdos con instituciones y empresas internacionales, diversificando así las fuentes de ingresos.

El cuarto pilar aborda la 'Reestructuración de deuda y reajuste de tipos de interés', con énfasis en la emisión de bonos, lo que supondría un coste financiero estimado superior a los 120 millones de euros. Esta maniobra busca reordenar el pasivo y reducir el gasto destinado al servicio de la deuda, permitiendo una mayor flexibilidad financiera en el medio plazo.

El plan también contempla el 'Reajuste del nivel de peso', una partida destinada a ajustar estructuras económicas internas para liberar más de 360 millones de euros, según publicó 'Moviment 42'. Esta área afecta tanto a la racionalización del gasto como a la mejora en la eficiencia de los procesos y la gestión operativa del club.

Finalmente, se contempla el 'Incremento del valor de los activos digitales (derechos de participación)', con la meta de superar los 110 millones de euros. Según indicó la plataforma de Ciria, esta acción abarca la valorización de los derechos asociados a la participación digital en la gestión y explotación de la 'marca Barça'.

De acuerdo con las afirmaciones de 'Moviment 42', el 'Plan Ciria +1500' busca que el FC Barcelona se mantenga como una institución deportiva y social de élite, haciendo hincapié en la planificación, estabilidad institucional y adaptación a las condiciones y exigencias del mercado deportivo global. Entre los objetivos mencionados figura el incremento de la rentabilidad en las negociaciones vinculadas a eventos de actualidad y la mejora en la explotación de la marca del club, además de una ordenación más estricta y racional de la gestión administrativa con el propósito de revertir tendencias negativas.

Esta propuesta surge en el marco de los preparativos para las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Los impulsores del plan presentan su iniciativa como un esquema integral enfocado en la recuperación económica y la optimización de los recursos, articulando cada área hacia la estabilidad y la proyección internacional del club. Según informó 'Moviment 42', el conjunto de medidas constituye un plan de acción que aborda tanto la obtención de ingresos como la sostenibilidad en el largo plazo, en un entorno marcado por la necesidad de rigor y transformación en la gestión financiera.