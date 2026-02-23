La Fiscalía del TPI ve "indicios suficientes" sobre crímenes contra la humanidad cometidos por Duterte

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha asegurado este lunes que hay "indicios suficientes" que apuntan a la implicación del expresidente filipino Rodrigo Duterte en la comisión de presuntos crímenes contra la humanidad, al tiempo que ha recalcado que "los que ostentan el poder no están por encima de la ley".

El fiscal Mame Mandiaye Niang ha acusado a Duterte, de 80 años, de "haberse visto implicado de forma indirecta en las ejecuciones generalizadas y sistemáticas cometidas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019", tanto cuando era alcalde de Dávao como cuando era presidente de Filipinas.

Así, ha señalado que los cargos que se le imputan por el asesinato de 78 personas --entre las que hay niños-- son "tan solo una fracción de los asesinatos que se habrían cometido durante la llamada guerra contra las drogas", que según las propias autoridades de Filipinas se saldó con unos 6.000 muertos.

El propio TPI ha indicado que el total de civiles muertos en este periodo de tiempo podría situarse entre 12.000 y 30.000. "Hoy es un día importante para la justicia internacional y el pueblo de Filipinas", ha apuntado Niang, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABS-CBN.

Sus palabras han tenido lugar poco después de que arrancaran las vistas que tendrían lugar a lo largo de esta semana de forma previa al inicio del juicio en su contra y con las que se leerán todos los cargos que se le imputan.

Sin embargo, la corte ha aceptado la solicitud de la defensa de Duterte, que pedía que se ausentara, precisamente, de estas audiencias. El tribunal estableció así que tiene derecho a decidir si acudir o no a esas vistas a pesar de las objeciones de los fiscales y los representantes de las víctimas.

La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya.