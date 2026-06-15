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El Nikkei amplía su avance y supera la barrera de los 69.000 puntos en la apertura

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Tokio, 15 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, amplió su avance este lunes en la apertura y superó por primera vez la barrera de los 69.000 puntos, marcando un nuevo máximo intradía tras el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 5,1 %, o 3.367,89 puntos, hasta situarse en 69.387,93 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,74 %, o 145,03 puntos, hasta ubicarse en 4.026,99 unidades.

Las subidas fueron generalizadas entre las principales empresas del país.

En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota subía más de un 5 %, mientras sus rivales Honda y Nissan crecían más de un 4 % y un 5 %, respectivamente.

La firma del sector de los semiconductores Advantest avanzaba casi un 7 %, y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), subía más de un 2 %.

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El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparaba más de un 9 %.

Además, el principal banco japonés, MUFG, crecía casi un 5 %; el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 1,3 %; y Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, subía un 1,2 %. EFE

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