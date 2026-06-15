Agencias

Bolsas de China continental, Hong Kong y Taiwán suben hasta 2,5 % tras acuerdo Irán-EE.UU.

Guardar
Google icon

Pekín, 15 jun (EFE).- Las principales bolsas de China continental, Hong Kong y Taiwán abrieron este lunes con subidas de hasta el 2,5 % después del acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de cien días de guerra.

A las 9.30 hora local (01.30 GMT), coincidiendo con la apertura en China continental y Hong Kong, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzaba un 0,6 % hasta situarse en los 4.055,87 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen ganaba un 1,25 % y se situaba en los 15.150,09 puntos, mientras que el principal índice de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, subía un 0,8 %, hasta los 24.914,61 enteros.

PUBLICIDAD

En Taiwán, donde el mercado abre media hora antes, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, repuntaba un 2,5 % y se situaba en los 45.271,18 puntos.

Los mercados de China continental, Hong Kong y Taiwán siguieron así la tendencia alcista marcada a primera hora por otros grandes parqués asiáticos, después de que el Kospi surcoreano llegara a dispararse casi un 6 % y el Nikkei japonés subiera más de un 3 % en la apertura.

PUBLICIDAD

La reacción bursátil se produce después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para cerrar un conflicto que ha condicionado durante más de tres meses la evolución de los precios de la energía y del transporte marítimo global.

La evolución del estrecho de Ormuz ha sido especialmente sensible para China, dado que por esa ruta transita alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas.

La guerra había encarecido los costos energéticos y logísticos para la segunda economía mundial y provocó subidas de los precios internos de los combustibles.

Desde el inicio del conflicto, China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos y que también han sido objetivo de ofensivas iraníes. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía lunes 15 de junio de 2026

Infobae

Lunes, 15 de junio de 2026 (02:00 GMT)

Infobae

Expresidente paraguayo Fernando Lugo recuerda "huella imborrable" que deja Taty Almeida

Infobae

Taty Almeida, figura fundamental de Madres de Plaza de Mayo en la lucha por la justicia

Infobae

Australia celebra el acuerdo entre EE.UU. e Irán y destaca la reapertura de Ormuz

Infobae