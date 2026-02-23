Álvaro de Marichalar desmiente que esté en la ruina: "No soy rico, me mantengo más o menos"

Durante una reciente conferencia titulada ‘Rumbo al horizonte azul’, Álvaro de Marichalar ofreció detalles de su situación financiera actual, aclaró rumores sobre una posible ruina económica y compartió su visión respecto a temas vinculados con la monarquía española. Según publicó el medio, la charla sirvió para que el empresario, conocido por sus expediciones marítimas y por formar parte de una de las familias nobles de España, abordara abiertamente las desafíos vividos tras el fracaso de su última empresa, así como su filosofía de vida centrada en el ahorro y la austeridad. De acuerdo con el medio, Marichalar afirmó: “Gracias a Dios en la ruina no, me voy manteniendo. Tuve problemas con la última empresa mía de reciclaje de móviles, mi socia me estafó... Son problemas que tienes en la vida, normales, porque a veces ganas y a veces pierdes”.

Tal como reportó la fuente, durante esta intervención pública, Álvaro de Marichalar también hizo referencia a los comentarios y especulaciones sobre su economía, negando cualquier acusación de opulencia o bancarrota. “Yo no soy rico. Soy una persona que me mantengo más o menos. No tengo calefacción en mi casa porque me gusta el frío, no porque no pueda pagar, que bueno, también me ahorro un dinerito. Estoy educado en la renuncia y en el ahorro”, expresó Marichalar en la conferencia. El empresario insistió en atribuir a su educación la preferencia por una vida sencilla y confirmó que el contexto financiero responde tanto a un estilo de vida elegido como a circunstancias particulares de sus proyectos personales y profesionales.

La intervención pública incluyó declaraciones sobre su actual expedición marítima, un viaje en solitario alrededor del mundo. Informó que planea continuar su travesía náutica durante dos o tres años más, después de haber pasado ya siete años con actividades similares. Marichalar señaló: “Yo me voy en abril, y así Dios quiere, ya no vuelvo hasta dentro de 2 o 3 años. Llevo 7 fuera, y ahora me iré otros 2 o 3 años porque tengo que seguir navegando. Cuando empiezas algo en la vida, por mucho que se complique, no tienes que tirar la toalla”. Según consignó la fuente, estas palabras subrayan la determinación del empresario ante las adversidades y su intención de culminar la aventura que emprendió anteriormente.

En la misma jornada, Marichalar abordó el episodio en que se le denegó la visita al buque Juan Sebastián Elcano cuando la princesa Leonor se encontraba realizando prácticas de instrucción marítima en ese barco. Subrayó que la decisión no recayó en la princesa ni estuvo motivada por cuestiones personales dirigidas hacia él. “Ella no tiene ninguna culpa. Ella es una maravilla. Estamos todos muy orgullosos de la princesa Leonor. Una maravilla. El problema fue el comandante que no le dio la gana que subiéramos al Juan Sebastián Elcano y no quiso mi conferencia”, relató. De acuerdo con la fuente, Marichalar mostró respeto hacia la figura de la princesa y desligó por completo a la heredera del trono del incidente en cuestión.

Al referirse a la monarquía, Marichalar expresó su opinión sobre el papel de Felipe VI y el significado que la institución tiene para la sociedad española. Dirigiéndose a la futura reina, manifestó: “Que sea leal a España, a los españoles y a la institución de la monarquía, que es la más importante y más antigua de España, que nos pertenece a todos los españoles. Con lo que, cuando la encarne, que sepa eso como lo sabe muy bien su padre”. Respecto al rey Felipe VI, el empresario manifestó su conformidad con su desempeño y mencionó que, pese a pequeños errores, lo considera una figura positiva para el país. Según relató la fuente, Marichalar señaló: “Don Felipe lo está haciendo muy muy bien, es una maravilla, tenemos mucha suerte de tener un rey así. Y bueno, ha tenido algún error”.

En relación con la publicación del libro de Iñaki Urdangarin, Marichalar reafirmó su desacuerdo frente a la decisión del exduque de Palma. Sostuvo que este tipo de acto no corresponde a una persona que ha formado parte de la familia real. Con sus palabras: “Creo que se ha equivocado mucho, el exmarido de una infanta de España no tiene nada que decir, no puede decir nada, no puede escribir un libro, tiene que estar discreto para ser leal a sí mismo y a la monarquía”, indicó el empresario, según reportó la fuente. Estas declaraciones reflejan su visión sobre el papel público de las figuras vinculadas a la Casa Real y el deber de discreción que, considera, les corresponde.

Álvaro de Marichalar también abordó la relación con su hermano Jaime de Marichalar y las interpretaciones sobre posibles tensiones familiares provocadas por sus declaraciones. Negó cualquier conflicto interno, asegurando que cada miembro de la familia puede expresarse libremente y sin censura. “Nadie está enfadado para nada, no hay ninguna persona enfadada. Y yo, como cualquier español, decimos lo que pensamos en libertad, porque para eso vivimos, al menos en teoría, en libertad”, afirmó según detalló la fuente.

La conferencia de Álvaro de Marichalar ofreció, según reseñó el medio, un repaso por los distintos frentes personales, familiares y profesionales que han marcado su trayectoria más reciente. Tras semanas de rumores sobre su situación económica, se mostró dispuesto a abordar directamente el tema, haciendo hincapié en las dificultades surgidas tras el revés de su empresa de reciclaje, y defendió un estilo de vida distinto al que suelen asociar con personas de su entorno nobiliario. Además de sus palabras sobre la Corona y la escena marítica, Marichalar aprovechó la ocasión para insistir en la importancia de la libertad de expresión individual, tanto en su caso como en el de su familia directa.