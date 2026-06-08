Agencias

Cabello desmiente contactos con la opositora María Corina Machado

Guardar
Google icon
Imagen URLATY2RPRFL7HTRMTFB65NY4Q

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha rechazado que haya una negociación en marcha entre el Gobierno y la dirigente opositora María Corina Machado. "Son pura paja", ha asegurado.

"Son camiones y camiones de paja. Ellos llegan, se montan su propio cuento: que se reunieron, que hubo encuentros. Pura paja. Eso no es grosería, son gramíneas. Es su imaginación trabajando", ha afirmado en una comparecencia televisiva.

Cabello ha destacado que en Venezuela existe un diálogo nacional permanente desde el primer gobierno de Hugo Chávez, pero ello no implica capitulación ni acuerdos ficticios: "Chávez, saliendo de un golpe de Estado, llamó al diálogo. Nosotros sabemos sentarnos a hablar, pero con ellos no está planteado nada, y con ella (Machado), menos".

PUBLICIDAD

Ha asegurado así que no ha habido ninguna reunión en ningún país entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y actores vinculados a Machado: "Ellos se hacen su historia, se la cuentan y comienzan a repetirla".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canciller destaca la importancia del Mundial de Fútbol para el comercio de Uruguay

Infobae

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,89 %

Infobae

Cancilleres de España y Paraguay destacan acuerdo UE-Mercosur y Cumbre Iberoamericana

Infobae

OpenAI solicita confidencialmente su salida a bolsa en EE.UU. sin fecha estimada

Infobae

Roberto Sánchez se impone a Fujimori en las presidenciales de Perú con un 94,67% escrutado

Roberto Sánchez se impone a Fujimori en las presidenciales de Perú con un 94,67% escrutado