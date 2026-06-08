Agencias

OpenAI solicita confidencialmente su salida a bolsa en EE.UU. sin fecha estimada

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Nueva York, 8 jun (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI, creadora del asistente ChatGPT, anunció este lunes que solicitó confidencialmente su salida a bolsa en Estados Unidos sin una fecha estimada.

"Recientemente hemos entregado un S-1 confidencial", indicó en un breve comunicado OpenAI, aludiendo al borrador que se entrega a la Comisión de Mercado y Valores (SEC) de cara a un debut bursátil.

"Esperamos que se filtre, así que solo lo anunciamos. No hemos decidido aún la fecha; podría tardar un tiempo porque hay cosas que queremos hacer que probablemente son más fáciles como empresa no cotizada", agregó. EFE

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