Canciller destaca la importancia del Mundial de Fútbol para el comercio de Uruguay

Montevideo, 8 jun (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, destacó este lunes la importancia que el Mundial de fútbol 2026 puede tener para el comercio del país suramericano, en especial con Estados Unidos, que ha crecido en varios sectores.

En un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, informó que el próximo 17 de junio -dos días después de que la Celeste haga su debut frente a Arabia Saudí- se celebrará en Miami el Día de Uruguay, donde se promocionarán el comercio, el turismo y la cultura.

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"La imagen de Uruguay en Estados Unidos va a ser muy potente", apuntó el ministro de Relaciones Exteriores, quien espera que una victoria de la selección nacional en su primer encuentro la haga aún más fuerte.

Lubetkin, quien viajará al Mundial a ver a la Celeste, dijo que la idea era hacer una semana -como hace Argentina- pero que en esta oportunidad se comenzará con una jornada.

Por otra parte, se refirió a la importancia de Estados Unidos para el comercio uruguayo y dijo que no es solo el líder en materia de servicios, sino que ha crecido mucho en bienes.

"No estamos hablando de un jugador secundario, estamos hablando de un jugador muy importante. Jugador muy importante que tiene muchos años de historia en la relación con nosotros", sentenció.

Según el informe de comercio exterior de 2025 elaborado por la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, el 12 % de las ventas al exterior uruguayas fueron a Estados Unidos, que ocupó el cuarto lugar.

Las colocaciones hacia allí totalizaron cerca de 1.553 millones de dólares, lo que implicó un aumento de alrededor de 30 % respecto de 2024.

Mientras tanto, la carne bovina fue el principal bien exportado por Uruguay y "la creciente demanda de los principales compradores explicó buena parte del avance de 2025".

"Estados Unidos se posicionó como el principal destino en valor, con compras por 878 millones de dólares, un aumento de 48 % interanual que le permitió concentrar el 33 % del total exportado", detalló el informe.

Finalmente, Lubetkin reiteró que un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Yamandú Orsi "está en la agenda" de ambos mandatarios y apuntó que es probable que cuando el uruguayo viaje para reunirse con su homólogo lo haga acompañado por empresarios. EFE

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