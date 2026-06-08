La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,89 %

Buenos Aires, 8 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 0,89 %, hasta las 3.112.024,27 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,04 %, a 132.958.165,55 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de IRSA (+3,7 %) y Metrogas (+3,7 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Grupo Financiero Valores (-1,1 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (-1,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 494 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.446 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' avanzó 10 pesos, a 1.445 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 1 %, a 1.526,57 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,6 %, a 1.467,09 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD