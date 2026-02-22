Podemos alerta del consumo "insostenible" de carne y pide más productos de proteína vegetal en supermercados

Según precisó Podemos, la soja cumple un papel esencial en la alimentación de la ganadería intensiva española, y la mayor parte de este insumo proviene de áreas como la Amazonia y el Cerrado, consideradas de alto valor ecológico y bajo un riesgo significativo de deforestación asociada a su explotación. Tal como informó Europa Press, esta preocupación sobre las fuentes de aprovisionamiento y el impacto ambiental de la soja importada constituye uno de los pivotes centrales de la proposición registrada por el partido en el Congreso, donde la formación exhorta a implementar acciones concretas sobre el actual modelo de consumo de productos animales en España.

De acuerdo con Europa Press, Podemos formalizó en el Congreso una proposición no de ley que llama la atención sobre el consumo nacional de carne, señalando que el promedio por persona en el país oscila actualmente entre los 50 y los 100 kilos anuales. Esta cifra contrasta notablemente con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que se sitúa en torno a los 21 kilos al año. En su iniciativa, el partido solicita que los supermercados adopten políticas activas para incrementar la presencia de alimentos basados en proteína vegetal, con metas concretas a alcanzar en el horizonte de 2030.

La propuesta de la formación, que integra el Grupo Mixto en la Cámara Baja, será debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según indicó Europa Press, Podemos argumenta que el modelo actual de consumo de carne resulta insostenible desde el punto de vista ambiental, y plantea como alternativa el desarrollo progresivo de una oferta diversificada que promueva opciones vegetales a gran escala en las cadenas de distribución, en sustitución gradual de las proteínas de origen animal.

Dentro del documento registrado, Podemos detalla que las principales cadenas de supermercados radicadas en España —Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl, El Corte Inglés, Dia y Aldi—, carecen hasta la fecha de políticas robustas y planes de acción efectivos para atajar el vínculo entre la deforestación y el abastecimiento de soja, ya sea de manera directa o indirecta a través de productos cárnicos. Según publicó Europa Press, la formación solicita la adopción de compromisos específicos que permitan asegurar la trazabilidad e integridad de las cadenas de suministro, con especial atención a la exclusión de aquellos proveedores que contribuyen a la destrucción de ecosistemas de elevada importancia, como los señalados biomas brasileños.

Podemos urge, además, al Ejecutivo nacional a liderar el impulso de un acuerdo estatal, en colaboración directa con los sectores implicados, para reforzar la lucha contra la llamada “deforestación importada”, solicitando la implementación de medidas adicionales a la legislación vigente. Entre las acciones propuestas, el partido contempla reforzar la comercialización de productos con base de proteína vegetal, así como el cese del suministro de soja por parte de operadores y empresas cárnicas que no acrediten el cumplimiento de una fecha límite de deforestación, fijada en 2020.

Europa Press detalló que, junto con el desarrollo de productos alternativos, la proposición insta a los supermercados y empresas del sector a excluir de sus cadenas de aprovisionamiento a actores asociados con la deforestación y la conversión de ecosistemas naturales. Esta exigencia incluye tanto el abastecimiento directo como el indirecto a través de productos cárnicos, y prioriza mecanismos de control que garanticen la no contribución al deterioro de áreas de alto valor ecológico.

La proposición de Podemos añade que el consumo nacional de carne, en sus niveles actuales, incrementa la huella ecológica del país y amplifica el impacto de la importación de materias primas como la soja. Según consignó Europa Press, la formación plantea que la introducción de objetivos definidos y verificables en las políticas de las grandes superficies podría incentivar una transición alimentaria más sostenible, reduciendo la presión sobre ecosistemas gravemente amenazados por la expansión agrícola y ganadera en regiones clave de América del Sur.

El debate parlamentario sobre esta proposición buscará evaluar la viabilidad de los planteamientos de Podemos, así como la disposición de los diferentes grupos políticos para promover cambios en la oferta alimentaria y en la estructura de aprovisionamiento del sector de distribución en España, según reportó Europa Press.