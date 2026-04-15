El Salvador amplía programa de telemedicina con IA para enfermedades crónicas

San Salvador, 14 abr (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche del martes la ampliación de un programa de telemedicina apoyado con la inteligencia artificial (IA) para atender y dar seguimiento a personas con enfermedades crónicas.

Se trata de la segunda fase del programa "Doctorsvapp", una aplicación para teléfonos inteligentes que fue lanzada en noviembre de 2025 y que se apoya en la IA de Google, Gemini, según se anunció en su momento.

"Esta es la segunda etapa, que es la de pacientes con enfermedades crónicas, (...) estamos en otro nivel, estamos hablando de diabetes, hipertensión, enfermedades renales" y "me emociona mucho, porque estamos creando el mejor sistema de salud del mundo", dijo Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

El anuncio fue dado junto a Guy Nae, director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, y los especialistas Edgardo Von Euw y Stella Aslibekyan.

Según explicó Von Euw, "el espíritu de este programa es que ningún salvadoreño que tenga una enfermedad crónica se quede sin saberlo y que nadie que lo sepa se quede sin tratamiento".

"El país tiene, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, unos 3 millones de personas que ya conviven hoy con alguna de las enfermedades, con una o más enfermedades crónicas", indicó el experto.

Explicó que se buscará identificar a las personas con estas enfermedades y "la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho porque va a evaluar los factores de riesgo que están hoy en los expedientes clínicos".

Inicialmente, las personas a las que se les habilite el programa llenarán un formulario y con la información recabada se le realizarán exámenes de laboratorio para posteriormente ser evaluadas por un médico y establecer el tratamiento.

El 29 de agosto de 2023 se conoció mediante un comunicado que el Gobierno de El Salvador y Google Cloud llegaron a un acuerdo de 7 años para "apoyar al país en su camino para convertirse en un centro tecnológico en América Central".

En septiembre de ese año, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó una normativa que indica que el Estado de El Salvador deberá destinar al menos 500 millones de dólares para implementar esta "alianza estratégica" con Google.

La información relacionada con este acuerdo entre El Salvador y Google se encuentra bajo reserva. EFE