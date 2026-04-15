Agencias

Un terremoto de magnitud 4,1 sacude la provincia china de Sichuan

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Pekín, 15 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,1 sacudió este miércoles la provincia central china de Sichuan, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró en el término municipal de la ciudad de Neijiang a las 9:43 hora local (01:43 GMT), con epicentro a nueve kilómetros de profundidad, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud de 8 grados que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos. EFE

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