Rodríguez urge el cese de las sanciones para que las inversiones en Venezuela puedan desarrollarse plenamente

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este martes la importancia de superar el esquema de sanciones que pesan sobre su país en aras de lograr una mayor seguridad jurídica, por lo que ha abogado por el cese de las mismas para que "todas las inversiones" puedan desarrollarse en su totalidad.

"Las sanciones deben cesar para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente", ha defendido la mandataria interina en el marco de un encuentro estratégico en el Palacio de Miraflores con delegados del Gobierno de Estados Unidos y empresas energéticas independientes, ante quienes ha ratificado la voluntad de Caracas de erigir una relación de cooperación económica "sólida y duradera", de acuerdo con un comunicado presidencial.

Convencida de que "una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo" porque "está sujeta a temporalidad", Rodríguez ha asegurado que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen "la madurez suficiente" como para establecer "relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países".

Por todo ello, la presidenta encargada ha hecho un llamamiento a mirar el futuro con una visión de Estado en aras de construir una agenda energética a largo plazo, con beneficios sostenibles para las próximas décadas.

Este mismo martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, así como al Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A., y el Banco del Tesoro, todos ellos controlados por Caracas.

Esta medida se enmarca en las nuevas relaciones que mantienen ambos países desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre el país caribeño. También se da en un momento de progresiva apertura desde Washington hacia Caracas, particularmente en el ámbito energético, donde el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se ha propuesto revitalizar la industria petrolera del país latinoamericano y ya comercia con hidrocarburos de la nación.