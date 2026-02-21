Agencias

Un ataque ucraniano deja al menos once heridos, uno de gravedad, en el oeste de Rusia

Al menos once personas han resultado heridas este sábado en el oeste de Rusia a consecuencia de un ataque ucraniano con aviones no tripulados sobre la república de Udmurtia.

El ministro de Salud de la república rusa, Sergei Bagin, ha confirmado en su cuenta de Telegram que el ataque se ha saldado con la hospitalización de tres de estos heridos: dos en estado moderado y uno grave que ha necesitado de una operación quirúrgica para su estabilización.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha confirmado ataques rusos con 120 drones y un misil Iskander desde la tarde del viernes hasta ahora que han dejado al menos tres heridos en el país.

Todos ellos han sido identificados en la región de Jersón, en el sureste de Ucrania, donde ha sido alcanzado un minibús que circulaba por la capital homónima. Un conductor y otras dos personas más resultaron heridas pero su estado no reviste gravedad, según la administración local.

