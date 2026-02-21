Un ataque de hombres armados deja al menos 30 muertos y varios secuestrados en el noroeste de Nigeria

Un nuevo ataque de hombres armados en el noroeste de Nigeria ha dejado al menos 30 muertos y un número todavía no concretado de secuestrados en el estado de Zamfara, escenario de constantes asaltos de los llamados "bandidos", grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión.

El ataque ocurrió en la madrugada del jueves al viernes en la localidad de Dutsin Dan Ajiya, donde llegaron decenas de hombres en motocicletas, bloquearon las entradas y las salidas, y procedieron a abrir fuego indiscriminado, según fuentes locales al diario nigeriano 'Punch'.

El asalto se prolongó hasta altas horas de la madrugada del viernes.

La masacre en Zamfara eleva a más de 60 los muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria después de que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi.