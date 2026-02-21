Agencias

Un ataque de hombres armados deja al menos 30 muertos y varios secuestrados en el noroeste de Nigeria

Guardar

Un nuevo ataque de hombres armados en el noroeste de Nigeria ha dejado al menos 30 muertos y un número todavía no concretado de secuestrados en el estado de Zamfara, escenario de constantes asaltos de los llamados "bandidos", grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión.

El ataque ocurrió en la madrugada del jueves al viernes en la localidad de Dutsin Dan Ajiya, donde llegaron decenas de hombres en motocicletas, bloquearon las entradas y las salidas, y procedieron a abrir fuego indiscriminado, según fuentes locales al diario nigeriano 'Punch'.

El asalto se prolongó hasta altas horas de la madrugada del viernes.

La masacre en Zamfara eleva a más de 60 los muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria después de que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

"No habrá posibilidad de defender Europa sin España", advierte comisario europeo

Infobae

España invertirá tres millones en el laboratorio de la IA de la ONU en Valencia

España invertirá tres millones en

El abogado Piedrafita desvela que otras policías le han contado conductas inapropiadas de miembros de la cúpula policial

Varias agentes han contactado con la defensa de la denunciante del DAO tras conocer el caso, relatando episodios similares y señalando represalias internas cuando intentaron alertar, según reveló el letrado en una entrevista televisiva

El abogado Piedrafita desvela que

El presidente de Líbano acusa a Israel de un "acto de agresión" con su última ola de ataques contra el país

El presidente de Líbano acusa

Aviones de EEUU escoltan a varios aparatos de Rusia detectados cerca de Alaska

El NORAD reportó que detectó y acompañó a aeronaves rusas sobre el área de defensa de Alaska, manteniéndose estas en espacio internacional, descartando así cualquier peligro y recordando que este tipo de episodios ocurre con frecuencia

Aviones de EEUU escoltan a