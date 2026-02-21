Agencias

José María Almoguera, visto por su sastre de cabecera en el conflicto con Paola Olmedo: "Está cabizbajo"

Tener sastre es un lujo al alcance de unos pocos y eso es algo de lo que José María Almoguera puede presumir. Félix Ramiro es su diseñador de cabecera y con el paso del tiempo, y como él mismo confiesa, se ha convertido "en familia". De ahí, que el hijo de Carmen Borrego confíe en su buen hacer ya no sólo para las ocasiones especiales, sino también para las que no son un plato de buen gusto, como el hecho de sentarse cara a cara con su exmujer en un plató de televisión en pleno conflicto porque no terminan de firmar los papeles del divorcio.

Félix Ramiro conoce a Jose, como le llama cariñosamente, hasta tal punto que antes de vestirle para este encuentro televisivo con Paola Olmedo, confiesa que le había encontrado "un poquito cabizbajo": "No sé si cabizbajo o cansado, le he visto con menos energía que otras veces, esa es la verdad". Aunque el creador matiza que "siempre con esa educación y ese equilibrio que no es fácil".

Precisamente Félix Ramiro aboga por ese equilibrio entre el exmatrimonio: "Creo que lo importante que es busquen, como en todas las familias, el entendimiento". Reconoce que no ha conocido a Paola, a pesar de que fue el encargado de realizar el traje que lució José María Almoguera para su boda con ella. Pero a quien sí conoce es a María, 'la Jerezana', a quien define como "una terremoto": "Habla lo justo, observa muchísimo, creo que le ha venido muy bien a Jose una mujer como María". Porque para él, José María Almoguera es "muy buena persona, muy normal. Es un amor, de verdad. Muy educado, muy correcto".

