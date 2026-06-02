Ecuador reanuda operación progresiva de mayor refinería para bajar importación de diésel

Guayaquil (Ecuador), 2 jun (EFE).- La empresa estatal ecuatoriana Petroecuador anunció que este martes se reanudaron progresivamente las operaciones de la Refinería Esmeraldas, la más grande del país, después de tres meses de paralización por un incendio registrado en sus instalaciones, lo que permitirá reducir en un 24 % la importación de diésel premium.

La que primero se puso en marcha este martes fue la Unidad No Catalítica 1, encargada de producir gas licuado de petróleo (GLP), naftas liviana y pesada, jet A1 y diésel semielaborado, gasóleo, fueloil No.6 y asfalto.

Y está previsto que el miércoles empiece a funcionar la Unidad Catalítica 2, de Nafta reformada e hidrógeno; y el jueves la Unidad Catalítica 3, correspondiente a la de diésel premium.

Petroecuador señaló en un comunicado que con la incorporación de estas unidades se reducirá en un 24 % la importación de diésel premium, "lo que representa un ahorro para el país de 100 millones de dólares mensuales".

Pero, además, se producirá suficiente jet A1 y nafta base para la preparación de gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en el país, después de que a mediados de mayo se registraran denuncias de desabastecimiento de estos combustibles en estaciones de servicio de ciudades como Quito y Guayaquil, las más grandes.

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"De acuerdo con el cronograma previsto, el centro refinador más importante del país alcanzará su máxima capacidad, con lo que se garantizará el abastecimiento de combustibles a escala nacional", añadió la estatal petrolera.

La puesta en marcha de estas unidades se produce después de tres meses del último incendio registrado en la refinería, el pasado 1 de marzo, que obligó a la petrolera estatal a declarar una emergencia de sesenta días para reparar los daños provocados en el complejo. EFE

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