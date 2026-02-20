VÍDEO: Trump impondrá un arancel global del 10% después de calificar como "decepcionante" al Supremo

Trump anunció que el gobierno federal podría enfrentar litigios durante los próximos cinco años tras la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre su capacidad para imponer aranceles. Según informó Europa Press, este miércoles el presidente de Estados Unidos convocó una rueda de prensa en Washington y calificó de “profundamente decepcionante” el fallo judicial, que concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al mandatario a imponer este tipo de gravámenes.

Durante su intervención, Trump expresó su descontento respecto a los jueces que votaron en contra de la administración, llamándolos “antipatriotas” y “una desgracia” para el país. Según reportó Europa Press, también acusó a estos magistrados de responder a influencias políticas y a intereses extranjeros, y los vinculó con lo que denominó “demócratas radicales” y “RINOs” (republicanos solo de carnet). Además, mencionó que el tribunal, pese a su mayoría conservadora, se habría dejado influir por sectores políticos minoritarios y externos.

El fallo del Tribunal Supremo se produjo tras la votación de seis jueces en contra y tres a favor de la posición de la Casa Blanca. El tribunal reafirmó la decisión de instancias inferiores, señalando que la IEEPA —una ley de 1977— no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles, como había intentado hacer la Administración Trump tras el denominado “Día de la Liberación” en abril de 2025. La Corte advirtió que para imponer tales gravámenes el Ejecutivo requiere una autorización clara del Congreso, descartando la interpretación del gobierno de una atribución ilimitada en virtud de esa legislación de emergencia.

En su declaración, Trump manifestó: “La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”. Según consignó Europa Press, también dirigió críticas personales a los magistrados que respaldaron el fallo, considerándolos como personas opuestas a la fortaleza y recuperación estadounidense.

Pese a este revés judicial, Trump anunció la activación de una nueva ronda de aranceles. Adelantó la inminente firma de una orden ejecutiva, esta vez apoyada en la Sección 122, que impondrá un arancel global del 10 %. El mandatario precisó que estos aranceles comenzarán a aplicarse en un plazo de tres días y tendrán vigencia limitada a 150 días, salvo que el Congreso apruebe una extensión. Según reportó Europa Press, Trump explicó que se dará inicio de manera paralela, a partir de la Sección 301, a investigaciones sobre “prácticas comerciales injustas” atribuidas a empresas y gobiernos extranjeros, lo que podría abrir la puerta a la instauración permanente de nuevos gravámenes en el futuro.

El anterior paquete de aranceles anunciado en abril de 2025 fue objeto de disputas legales tanto por parte de una docena de estados de Estados Unidos como por empresas nacionales, que consideraron improcedente la invocación de la IEEPA para justificar el incremento de tarifas. Europa Press detalló que la normativa permite al presidente regular o prohibir operaciones internacionales en circunstancias de emergencia nacional, pero no faculta explícitamente la imposición de aranceles. En noviembre pasado, el Supremo ya había recibido los argumentos tanto de la Casa Blanca como de tribunales inferiores, que coincidieron en señalar un uso indebido de la IEEPA por parte del mandatario.

El dictamen del Tribunal Supremo establece que la regulación contemplada por la IEEPA sobre “importaciones” no hace referencia explícita a aranceles ni derechos, por lo cual nunca se había interpretado de esta manera en gobiernos anteriores. Según indicó el tribunal en su fallo: “No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Trump valoró el posible impacto financiero del pronunciamiento judicial, advirtiendo que una sentencia contraria podría suponer la devolución de “miles de millones” de dólares por los aranceles ya recaudados. Este escenario generaría, a su juicio, consecuencias negativas para la economía nacional y para las industrias afectadas. De acuerdo con Europa Press, el presidente anticipó que una amplia cantidad de empresas estadounidenses planea exigir el reembolso de sumas pagadas por importaciones encarecidas durante la vigencia de los aranceles previos.

Por último, el líder estadounidense agradeció a los tres jueces que, según sus propias palabras, “sí defendieron los intereses del país”, reforzando la polarización de la respuesta política tras la sentencia, reportó Europa Press. La controversia en torno al alcance de los poderes presidenciales y la aplicación de políticas comerciales se mantiene, mientras el sector empresarial y las autoridades estatales aguardan nuevas decisiones judiciales y legislativas en torno a la legalidad y permanencia de los gravámenes futuros.