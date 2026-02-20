José María Almoguera se desmarca de la guerra de Alejandra Rubio y los hermanos Matamoros: "Tengo suficiente con lo mío"

Después de semanas de versiones cruzadas y de informaciones sobre los verdaderos motivos por los que todavía no han firmado el divorcio a punto de cumplirse 2 años de su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo se verán las caras esta noche en el plató de '¡De Viernes!' para intentar poner fin a sus conflictos antes de que la manicurista ponga rumbo a 'Supervivientes 2026'.

Mientras de especula con que Hacienda reclamaría 8.500 euros al hijo de Carmen Borrego, que a su vez reclamaría 1000 euros a su exmujer por el coche que compartían -y que en un principio se quedó ella aunque recientemente se lo devolvió al no ser capaces de llegar a un acuerdo-, la expareja ha decidido saldar sus cuentas pendientes en televisión en directo.

"No voy a pelear, pero sí me voy a defender" ha advertido Paola, que implacable con José María ha asegurado que "le interesa más el dinero que otra cosa" y que, a diferencia de él "yo no tiro la piedra y escondo la mano. Se la tiro y se la tiro".

Unas declaraciones a las que el sobrino de Terelu Campos ha respondido sorprendido. "¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piedra ha tirado?" ha preguntado ante las cámaras de Europa Press, dejando en el aire si la deuda de 8.500 euros que tendría con la Agencia Tributaria tiene algo que ver en que por el momento se haya negado a firmar el divorcio: "De las cosas fiscales no voy a hablar, discúlpame. Eso lo dejamos a los que entienden, gestores, abogados y esas cosas, que uno luego mete la pata...".

Mientras José María cuenta las horas para reencontrarse en un plató con Paola, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están inmersos en una guerra mediática contra Laura y Diego Matamoros por las duras acusaciones que los hijos de Kiko Matamoros han hecho sobre su primo.

Una polémica sobre la que el nieto de María Teresa Campos ha evitado posicionarse, asegurando que "no me he enterado de nada. No estoy viendo la tele". Y aunque su relación con su prima ahora mismo es buena tras una época distanciados, Almoguera ha reconocido que "tengo suficiente con lo mío ahora mismo".

Sin embargo, y aunque no ha querido entrar en un conflicto familiar que no le pertenece, sí ha confesado que en el caso de que finalmente se confirmasen los rumores de embarazo de Alejandra "la llamaría para felicitarla o la iría a ver, porque esas cosas son buenas noticias siempre".