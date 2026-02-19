Agencias

Productores retiran demanda en EE.UU contra Karol G por canción y se disculpan

Los responsables de la querella presentarán una disculpa en diversos canales digitales tras admitir que las pruebas respaldaban la versión de la cantante y aceptaron retirar el proceso legal iniciado en Miami, según la documentación judicial revelada

Los representantes legales de los productores Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez) afirmaron que difundirán una disculpa pública por distintos medios digitales, en inglés y español, tras reconocer que la evidencia respaldaba la versión presentada por Karol G y sus colaboradores. En la documentación judicial a la que accedió EFE, los demandantes confirmaron el compromiso de publicar ese mensaje tanto en Youtube como en sus cuentas de Instagram y Facebook. Esta medida se tomó luego de que ambas partes acordaran poner punto final a una disputa legal que surgió por la autoría de la canción 'Gatúbela', incluida en el álbum ‘Mañana será bonito’ de la artista colombiana.

Según detalló EFE, los productores retiraron esta semana la demanda que habían presentado ante una corte en Miami. El litigio se había iniciado en 2023, cuando Ocean Vibes y Alfr3d Beats acusaron a Karol G y a los coautores de ‘Gatúbela’ de haber utilizado elementos clave de ‘Punto G’, un tema previo de los demandantes. La acción legal sostenía que existía un supuesto plagio en la composición que se consolidó como uno de los sencillos más reconocidos del último álbum de la cantante.

Al anunciar el retiro de la demanda, los demandantes asumieron que la prueba documental aportada al expediente confirmaba que el productor musical de Karol G, DJ Maff, había creado y registrado el ritmo de ‘Gatúbela’ dos semanas antes de la publicación oficial de ‘Punto G’. El medio EFE indicó que ese reconocimiento llevó a los productores a solicitar de manera voluntaria el cierre del caso, además de emitir una disculpa pública por los señalamientos previamente realizados.

La decisión judicial surge en un momento de gran visibilidad para Karol G y su producción discográfica. EFE reportó que ‘Gatúbela’, sencillo objeto de la controversia, forma parte del disco ‘Mañana será bonito’, trabajo con el cual la cantante logró liderar el listado Billboard 200, hito que la posicionó como la primera artista femenina en alcanzar ese puesto en dicho ranking, con un álbum completamente en español. La relevancia de este proyecto musical no solo se refleja en cifras de ventas y reproducciones, sino también en los reconocimientos de la industria. El mencionado disco fue galardonado con el Latin Grammy en la categoría Álbum del Año.

Además, la publicación de EFE consignó que los sencillos extraídos de ‘Mañana será bonito’, entre los que figura ‘Gatúbela’, han figurado entre los más populares en plataformas digitales y han mantenido una presencia constante en los listados de éxitos latinos. Según la información proporcionada por el medio, estos resultados contribuyeron a consolidar la imagen y el impacto musical de Karol G a nivel internacional, mientras que la resolución judicial despeja el panorama para la continuidad de su carrera sin impedimentos legales ligados a la autoría.

El acuerdo al que llegaron los productores demandantes y el equipo de Karol G incluye la emisión coordinada de mensajes de disculpa que serán accesibles para público angloparlante e hispanoparlante, en un esfuerzo conjunto por remediar las afirmaciones realizadas en la denuncia inicial. EFE subrayó que, de acuerdo con el registro de la Corte, este cambio de postura de los demandantes obedece al peso de la evidencia que terminó favoreciendo la versión de la cantante y su equipo de producción.

