Las delegaciones de Irán y EEUU llegan a Bürgenstock para el inicio de las negociaciones

Ginebra, 21 jun (EFE).- Las delegaciones de Estados Unidos e Irán lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, llegaron al complejo de montaña de Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles con el que poner fin a la guerra, según informó el Ministerio de Exteriores helvético.

También llegaron a ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad, las delegaciones de los países mediadores, Catar y Pakistán, esta última liderada por el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

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La delegación de Irán, que también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, llegó en la tarde-noche del sábado al aeropuerto de Zúrich, mientras que el avión en el que viajaba Vance, acompañado de su esposa, aterrizó en la mañana del domingo en la base aérea de Emmen, en las afueras de Lucerna.

El vicepresidente Vance, acompañado del enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, mantuvo en la mañana un encuentro bilateral con el primer ministro pakistaní, en una sala del complejo turístico.

Las conversaciones darán comienzo este domingo, indicó el ministerio suizo en su cuenta de X, después de que el viernes se pospusieran por decisión de Irán, en protesta por los bombardeos israelíes en el sur del Líbano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA desde el lugar de las negociaciones, indicó que la delegación iraní se reunirá por la mañana con los representantes de Pakistán y Catar, como países mediadores, y que por la tarde se celebrará una reunión con Estados Unidos con la presencia de los intermediarios.

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El objetivo de las conversaciones es entrar en detalle sobre la aplicación del memorando suscrito el 17 de junio, que daba a las partes 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el fin de la guerra que aborde también el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

La televisión nacional suiza informó el sábado de que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también está presente en Bürgenstock.

Islamabad, 21 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir, partieron este domingo desde Islamabad hacia Suiza para participar en las negociaciones internacionales en el complejo de Bürgenstock.

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"Como seguimiento a la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se llevarán a cabo conversaciones de nivel técnico en Bürgenstock, Suiza", detalló la oficina del Primer Ministro paquistaní en un comunicado oficial.

Una delegación técnica de alto nivel acompaña a Sharif y a Munir para la ronda de negociaciones prevista entre Teherán y Washington.

La llegada de los mediadores paquistaníes coincide con el viaje del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que confirmó su salida durante la madrugada y, según medios estadounidenses, llegó a Ginebra a primera hora del domingo.

"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano", declaró Vance a los medios antes de volar, que aseguró que "a pesar de los titulares" sobre el Líbano, "la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco".

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El canciller iraní, Abás Araqchí, viajó también hacia Suiza, donde ya se encuentran el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

En el lujoso complejo de Bürgenstock también participarán representantes de Catar en calidad de mediadores, junto a la delegación de Pakistán.

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, tras los recientes ataques en el sur de Líbano, Teherán advirtió de que no negociará hasta que se cumpla el primer punto del memorando, que estipula la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes".

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Ante la presión internacional por las más de 4.000 víctimas civiles en el Líbano y 73.000 en Gaza, que ha sumado la crítica del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió que su Ejército es el que más medidas toma para proteger a los civiles y que el país es víctima de "propaganda".