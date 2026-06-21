El presidente de Irán espera la liberación inmediata de 5.200 millones de euros en activos congelados en Qatar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dado por sentado que Estados Unidos dará su aprobación para la liberación inmediata de 6.000 millones de dólares (unos 5.200 millones de euros) en activos del país congelados en Qatar con el comienzo este domingo de las negociaciones con Estados Unidos en la ciudad suiza de Bürgenstock.

"Con el inicio de las negociaciones, se liberarán los 6.000 millones de dólares que tenemos en Qatar", ha declarado Pezeshkian en la apertura de la 33.ª Conferencia sobre Políticas Monetarias y Bancarias en Teherán.

El presidente iraní ha asegurado igualmente que en modo alguno Irán cederá su "derecho a enriquecer uranio": "Nunca renunciaremos a ello y la otra parte se verá obligada a aceptarlo", ha añadido en alusión a Estados Unidos durante su comparecencia, recogida por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

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Con todo, la delegación iraní en Suiza ha dejado claras sus intenciones para el encuentro de este domingo, empezando por el cese de hostilidades en Líbano. "La entidad sionista", ha asegurado el Ministerio de Exteriores en referencia a Israel y sus ataques en el sur de Líbano "sigue incumpliendo sus compromisos, y este es el tema principal de las conversaciones de hoy".

"El inicio de las negociaciones, según el memorando de entendimiento, está supeditado a la aplicación de cinco cláusulas, una de las cuales se refiere al cese de la guerra en todos los frentes", ha añadido el Ministerio en un comunicado recogido por la cadena panárabe Al Yazira.

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