Un escocés es acusado en relación con unos presuntos ataques antimusulmanes en Edimburgo

Londres, 21 jun (EFE).- Un hombre escocés de 36 años ha sido acusado en relación con unos presuntos ataques antimusulmanes ocurridos el pasado viernes por la noche en Edimburgo, en los que cinco personas resultaron heridas, informó este domingo la Policía de Escocia.

El acusado comparecerá ante un tribunal de Escocia "a su debido momento", según las fuerzas del orden.

Los heridos son dos varones de 22 años y otros tres de 24, 27 y 39 años. Los cinco sufrieron diversas heridas y tres necesitaron atención hospitalaria, pero ninguna de las lesiones reviste gravedad, según los agentes, que no han precisado el tipo de heridas sufridas.

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La Policía fue alertada sobre un incidente en la zona de Sighthill, donde dos hombres resultaron heridos y posteriormente recibió otra alerta de otros incidentes en comercios del oeste y norte de la ciudad, donde otros tres hombres fueron atacados.

La organización Muslim Engagement and Development (Mend) señaló que varios de los heridos son musulmanes y, según la BBC, los ataques comenzaron cerca de una mezquita.

Un vídeo colgado en redes sociales parece mostrar a un hombre con un cuchillo en la mano, con el torso al descubierto y destruyendo una gasolinera y destrozando la puerta de una pizzería antes de que fuera reducido por la policía.

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En un comunicado, la subcomisaria de la Policía de Escocia, Catriona Paton afirmó: "Quiero enviar un claro mensaje de apoyo a todas nuestras comunidades: no hay lugar para el racismo ni el odio religioso en una Escocia que se muestra mejor cuando permanecemos unidos."

El ministro principal de Escocia, John Swinney, declaró estar "profundamente preocupado" por los incidentes y recaló que "no hay lugar para la violencia, el racismo ni la intolerancia". EFE