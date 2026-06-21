Agencias

Jordania anuncia la ejecución de los autores del atentado de 2018 en As Salt

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El Gobierno de Jordania ha anunciado este domingo la ejecución de los dos autores condenados por el atentado de 2018 en la localidad de As Salt en el que murieron seis miembros de las fuerzas de seguridad.

Los condendados, Mahmud Nayef Musa y Anas Anwar Adel Salé, acabaron con la vida de un teniente coronel y otros cinco subordinados.

También ha sido ejecutado por terrorismo Ibrahim Mansour Mohamed, quien fue condenado por un ataque terrorista finales de 2022 que le costó la vida a un general de brigada, informa la agencia oficial de noticias jordana Petra.

Por último, otras tres personas han sido ajusticiadas tras haber sido condenadas por delitos de narcotráfico y uso de fuerza letal contra agentes de seguridad pública durante las operaciones que desembocaron en su captura, en 2014, 2017 y 2018.

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