Los abogados del expresidente Yoon Suk Yeol defienden su inocencia y buscan "luchar hasta el final"

El equipo legal del destituido expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol ha defendido este jueves su inocencia después de que este fuera condenado a cadena perpetua en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país, al tiempo que ha abogado por "luchar hasta el final".

"Esto ha sido una formalidad en un proceso cuya conclusión ya estaba predeterminada. La verdad saldrá sin duda a la luz en la historia judicial de este país. Nunca sucumbiremos a las distorsiones de la realidad y las mentiras, y lucharemos hasta el final", han indicado en un comunicado sus abogados tras conocer la sentencia, que declara a Yoon culpable de encabezar una insurrección.

Así, han mostrado su rechazo a la condena y han incidido en que "no se puede bloquear el sol con la palma de la mano", una expresión con la que hacen alusión a la supuesta verdad, que acabará por "salir a la luz". "Nos sentimos devastados por esta decisión y ninguna palabra servirá", han añadido.

"Teníamos esperanza en el sistema judicial, que nunca debe romperse en una era plagada de mentiras y agitación. Sin embargo, también ellos han sucumbido al poder político, que busca purgar a la disidencia y agitar a la opinión pública", han aclarado.

La corte ha fallado que el decreto aprobado por Yoon cumple con los criterios legales de una "insurrección", si bien ha declinado imponer contra él la condena a muerte --tal y como pedía el equipo especial de fiscales formado 'ad hoc' para este caso--.

Este grupo, encabezado por el fiscal Cho Eun Seok, ha asegurado que el veredicto es "significativo", según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Así, el tribunal ha indicado que el expresidente fue "el líder de una insurrección" al considerar que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento. "Si bien los elementos del crimen son reconocidos, se consideraron varios factores a la hora de determinar el castigo", ha sostenido.

No obstante, la corte ha considerado que no había un plan detallado y que se contuvo en la medida de lo posible el uso de la fuerza durante la declaración de la ley marcial. Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.

DISCULPAS DESDE SU PARTIDO

El partido de Yoon, el opositor Partido del Poder Popular (PPP), ha pedido este mismo jueves perdón por lo sucedido tras conocer la condena contra el expresidente destituido. El portavoz de la formación en el Parlamento, Song Eon Seok, ha dicho sentir "una gran responsabilidad por esta condena" y ha expresado sus disculpas a toda la población y a los miembros del partido.

"Espero que esto sirva para reafirmar el Estado de Derecho y mostrar que todos son iguales ante la ley y que nadie está por encima de esta", ha apuntado. "Vamos a pensar en profundidad en todo esto a nivel político e histórico y trazar una línea contra cualquier facción que amenace el orden constitucional", ha declarado.

En este sentido, ha apostado por "servir a la población con humildad y restaurar la confianza para poder cumplir con su deber", en un caso que ha llevado a miles de personas a concentrarse en torno a los juzgados para mostrar tanto su apoyo como su rechazo a Yoon, una figura que sigue provocando divisiones entre la población surcoreana.

