El arresto del expríncipe Andrés da un golpe devastador a la monarquía británica

(Actualiza con la liberación del expríncipe Andrés)

Viviana García y Raúl Bobé

Londres, 19 feb (EFE).- La detención y posterior liberación este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, ha supuesto un golpe devastador para la monarquía británica.

Después de varios meses de polémica por el alcance de los vínculos entre el expríncipe y el magnate pederasta estadounidense, la Policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, arrestó esta mañana al exduque de York, que justo hoy cumplía 66 años, en su finca privada de Sandringham (este de Inglaterra) y lo puso en libertad bajo investigación a primera hora de la noche.

El hermano de Carlos III permaneció unas once horas en la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, tras ser interrogado por los agentes a raíz de una investigación centrada en unas supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés a Epstein cuando era representante especial comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Aunque la Policía del Valle del Támesis confirmó la liberación bajo investigación de un varón de "unos sesenta años" que había sido detenido este jueves, sin llegar identificarlo como Andrés, los medios británicos lograron captar al expríncipe reclinado en el asiento trasero de un vehículo a su salida de las dependencias policiales.

Hace unos días, las autoridades habían informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

La explosiva noticia del arresto se conoció poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera esta mañana a la BBC que nadie estaba "por encima de la ley" al referirse al caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 después en una cárcel de EE.UU. por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

Las fuerzas del orden indicaron que, tras el arresto y posterior liberación del hermano del rey, sus registros en el condado de Norfolk han finalizado, pero precisó que las búsquedas en Berkshire, la región donde está Windsor y lugar de residencia de Andrés hasta hace una semana, siguen en curso.

Según un comunicado de la Policía, se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subrayó la nota.

Carlos III expresó hoy su "profunda preocupación" por el arresto de su hermano, pero recalcó que "la ley debe seguir su curso" y continuó con su agenda de compromisos como estaba previsto, incluida su presencia en uno de los desfiles de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres.

El jefe del Estado británico, de 77 años, subrayó en un comunicado que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de manera apropiada y por las autoridades competentes".

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

Mientras prosigue el proceso, el monarca admitió que no sería correcto por su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

"Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que cerró la nota con su habitual firma, Carlos R.

Varios medios británicos publicaron este jueves fotografías del momento en que varios coches policiales llegaron a Wood Farm, una casa de campo ubicada en los terrenos de la mansión de Sandringham, al este de Inglaterra, para detener al expríncipe.

Según el tabloide 'Daily Mail', un grupo de ocho personas vestidas de paisano, que parecían ser agentes policiales, llegaron sobre las 08.00 GMT hasta esa residencia de campo para detener a Andrés.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para transportar a menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó que en 2014 fue trasladada desde EE.UU. al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado. EFE

(Foto) (Vídeo)