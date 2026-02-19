Boeing recibe la calificación inicial para los dispositivos de entrenamiento de su nuevo avión 777-9

Los simuladores de vuelo del Boeing 777-9, primer miembro del programa 777X, han recibido la calificación inicial por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), lo que acerca el objetivo de impartir formación a pilotos aprobada por las autoridades reguladoras.

Estos dispositivos, cuyo desarrollo se ha llevado a cargo entre el la firma estadounidense y el fabricante de dispositivos CAE, se ubican en el campus de entrenamiento de Boeing en Gatwick (Reino Unido).

Así, incluyen un simulador de vuelo completo de última generación y un dispositivo de entrenamiento de vuelo que reproduce los sistemas avanzados del avión, tal y como destaca un comunicado.

Para el piloto técnico jefe del 777X, Gary Mandy, obtener estas aprobaciones es un "paso importante" en su preparación para el inicio de la formación de vuelo", destacando que los pilotos se beneficiarán de una experiencia de formación inmersiva.

El programa 777X acumula años de retraso y, recientemente, Boeing confirmó que mantiene su última estimación que fecha en 2027 la primera entrega del 777-9. Además, las cuentas financieras de 2025 reflejaron un gasto antes de impuestos de 4.900 millones de dólares (4.167 millones de euros), debido al retraso del calendario.

Entre las características del 777-9, destacan las pantallas de gran formato con función táctil, opción de doble pantalla de visualización frontal similar a la del 787 Dreamliner y control e indicador exclusivos para las puntas de ala plegables del 777X que muestran claramente si las puntas están extendidas, en movimiento o plegadas.