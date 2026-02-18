VÍDEO: El Ibex 35 cierra con un alza del 1,3% y un nuevo máximo histórico, aunque no consigue sobrepasar los 18.200

El consejo de administración de Aena aprobó el Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, lo que implicará una inversión total de 12.888 millones de euros y supone que 9.991 millones corresponderán a inversión regulada recogida en el DORA 2027-2031. Esta decisión llega en una jornada marcada por los máximos históricos del Ibex 35, según informó Europa Press, al cierre del miércoles con un avance del 1,35%, situándose en 18.197,9 puntos y alcanzando así un nuevo récord, aunque sin sobrepasar la marca de los 18.200 enteros.

Europa Press reportó que el impulso en el selectivo madrileño se produjo después de conocerse avances internacionales, entre ellos un principio de acuerdo sobre armamento nuclear entre Estados Unidos e Irán y rumores de una posible salida anticipada de Christine Lagarde de la presidencia del Banco Central Europeo. El pacto en materia nuclear permitiría eliminar las sanciones estadounidenses sobre el crudo iraní, lo que repercutió en los precios del petróleo: mientras que en la jornada previa el Brent retrocedió un 2% hasta los 67 dólares por barril, en la sesión actual repuntó un 3%, situándose en 69,66 dólares. El barril West Texas, referencia en Estados Unidos, evidenció un incremento del 3,6%, alcanzando los 64,60 dólares.

En el terreno comercial, Europa Press detalló que Japón y Estados Unidos alcanzaron un nuevo acuerdo mediante el cual el país asiático destinará 550.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos, estableciéndose un límite del 15% para los aranceles. La sesión de este miércoles también estuvo dominada por la expectativa de los inversores respecto a la publicación, a última hora, de las actas de la Reserva Federal estadounidense. El banco central decidió mantener su postura de no realizar recortes en los tipos de interés, en un contexto donde la economía de Estados Unidos exhibe solidez, particularmente en su mercado laboral.

Sobre el posible relevo en la presidencia del BCE, los analistas consultados por Europa Press señalan que una salida anticipada de Christine Lagarde, cuyo mandato formal concluye en octubre de 2027, facilitaría que tanto Emmanuel Macron, presidente francés, como Friedrich Merz, canciller alemán, puedan consensuar el nombramiento de un nuevo responsable para el banco central europeo antes de que tengan lugar las elecciones presidenciales en Francia, previstas para la primavera de 2027.

Respecto a información macroeconómica, de acuerdo con datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística (ONS) y recogidos por Europa Press, la inflación interanual en el Reino Unido se ubicó en enero en el 3%. Este dato denota una desaceleración de cuatro décimas respecto al mes anterior, representando la menor subida del coste de la vida desde marzo de 2025.

En el panorama empresarial español, Puig comunicó que cerró 2025 con un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros, un 6,5% por encima del año anterior, según reportó Europa Press. Por su parte, Naturgy informó de un récord en su resultado neto anual con 2.023 millones de euros, lo que supuso un incremento del 6,4% frente a los 1.901 millones de euros registrados en 2024. Telefónica y Liberty Global, copropietarios de VMO2 en el Reino Unido, junto con Infravia Capital a través de Nexfibre, confirmaron la adquisición total de las acciones de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra óptica británico, en una operación cifrada en 2.000 millones de libras esterlinas, aproximadamente 2.294 millones de euros. Se trata de la primera adquisición relevante dentro del plan estratégico “Transform & Grow” implementado bajo la presidencia ejecutiva de Marc Murtra, cuyo enfoque principal radica en aumentar la presencia de la compañía en los mercados de España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

El sector de la construcción también mostró movimientos destacados, tras el incremento del precio objetivo de ACS por parte del Bank of America (BofA) hasta los 113 euros por acción. Según señaló Europa Press, esto representa un potencial de más de un 8% respecto a los 104 euros actuales, después de que la empresa superara la semana anterior los 100 euros por acción por primera vez. BofA ya había incluido a ACS entre sus valores preferentes para 2026, dada la previsión de incremento sostenido de beneficios, generación de flujo de caja libre, adjudicación de contratos y una deuda neta inferior a lo esperado.

A nivel bursátil, Europa Press indicó que ArcelorMittal (con un avance del 4,18%), ACS (4,13%), Indra (3,59%), Santander (2,94%), Acciona Energía (2,87%) y Repsol (2,83%) fueron los valores con mayor incremento al cierre. Aena (-3,78%), Naturgy (-3,55%), Telefónica (-2,70%), Enagás (-2,44%) y Colonial (-1,22%) presentaron los descensos más acusados en la sesión.

Las bolsas europeas también finalizaron al alza: Milán cerró con una subida del 1,15%, Londres avanzó un 1,23%, Fráncfort ganó un 1,12% y París se apreció un 0,81%, según datos recopilados por Europa Press. En el ámbito de renta fija, el bono español a 10 años fue rentado al 3,112%, un porcentaje ligeramente inferior al cierre previo, mientras que la prima de riesgo respecto al bono alemán se situó en 37,2 puntos básicos. Además, el euro experimentó un retroceso del 0,38% frente al dólar durante la media sesión, hasta establecer un tipo de cambio de 1,1810 dólares por cada euro.