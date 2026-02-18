El Ibex 35 cierra con un alza del 1,3% y un nuevo máximo histórico, aunque no consigue sobrepasar los 18.200

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un rebote del 1,35%, hasta cerrar con un nuevo máximo histórico de 18.197,9 enteros, tras el principio de acuerdo en materia de armamento nuclear entre EEUU e Irán y los rumores de una salida anticipada de la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Por un lado, el principio de acuerdo permitirá levantar las sanciones estadounidenses al crudo iraní y suavizar las tensiones en Oriente Medio. Ayer el Brent cayó un 2%, hasta los 67 dólares por barril, aunque hoy subía más de un 3%, hasta los 69,66 dólares. En el caso del barril de West Texas, de referencia en EEUU, repuntaba un 3,6%, hasta los 64,60 dólares.

Los expertos de Renta 4 también destacan, en el plano comercial, el acuerdo entre Japón y Estados Unidos, por el cual el país asiático invertirá 550.000 millones de dólares en Estados Unidos para que los aranceles se limiten al 15%.

Por otro lado, los inversores esperan conocer, a última hora de esta tarde, las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que el banco central decidió mantener pausadas las bajadas de tipos, con la economía estadounidense mostrándose resistente, especialmente el mercado laboral.

En cuanto a la presidencia de Lagarde en el BCE, los analistas señalan que su salida anticipada --puesto que su mandato de ocho años concluye en octubre de 2027-- facilitaría que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encontrasen un nuevo banquero central para la eurozona antes de las elecciones presidenciales francesas, previstas para la primavera de 2027.

También se ha conocido que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de enero en el 3%, lo que implica una sustancial desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida del coste de la vida desde marzo de 2025, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En España, la compañía de belleza 'premium' Puig ha informado este miércoles de que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior.

Otra energética, en este caso Naturgy ha reportado que obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024.

Por otra parte, el consejo de administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

De su lado, Telefónica y Liberty Global --copropietarios de la 'teleco' VMO2 en el Reino Unido--, junto a Infravia Capital, a través de su 'joint venture' de fibra Nexfibre, han alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.294 millones de euros).

Esta es la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, 'Transform & Grow', impulsado por Marc Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía, y que tiene como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos --España, Alemania, Reino Unido y Brasil--.

Por su parte, Bank of America (BofA) ha elevado el precio objetivo de ACS en bolsa hasta los 113 euros por acción, lo que supone un potencial de más del 8% respecto a los 104 euros por acción, tras superar la semana pasada su cotización la cota de los 100 euros por primera vez en su historia.

Los analistas de BofA ya incluyeron en diciembre a la multinacional de Florentino Pérez en su lista de valores favoritos para 2026, debido a la expectativa de crecimientos sostenidos en su beneficio, en su flujo de caja libre, en la adjudicación de nuevos contratos y en una deuda neta inferior a la esperada.

En este contexto, los principales valores al alza al cierre han sido ArcelorMittal (+4,18%), ACS (+4,13%), Indra (+3,59%), Santander (+2,94%), Acciona Energía (+2,87%) y Repsol (+2,83%). Por el lado de las caídas, han destacado las de Aena (-3,78%), Naturgy (-3,55%), Teléfonica (-2,70%), Enagás (-2,44%) y Colonial (-1,22%).

El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con subidas: Milán se ha revalorizado un 1,15%; Londres, un 1,23%; Fráncfort, un 1,12%; y París, un 0,81%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,112%, ligeramente por debajo del cierre del martes, mientras que la prima de riesgo frente al bono alemán se colocaba en los 37,2 puntos básicos.

El euro se depreciaba un 0,38% frente al dólar en la media sesión, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1810 dólares por cada euro.