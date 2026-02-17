Omán señala "buenos avances" entre EEUU e Irán para una "serie de principios rectores" para un acuerdo

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró este martes que en las conversaciones indirectas sostenidas en Ginebra, Irán y Estados Unidos lograron un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores", lo que representa un paso importante hacia un posible entendimiento respecto al programa nuclear iraní. Esta declaración surgió después de una ronda de negociaciones en la ciudad suiza, en las que la mediación de Omán resultó clave para facilitar el diálogo y transmitir los mensajes entre ambas delegaciones. Araqchi resaltó que en esta segunda ronda resaltaron discusiones “bastante serias” y un ambiente “más constructivo” en comparación con el encuentro anterior, según recogió el medio Europa Press.

La ronda de contactos indirectos, que concluyó el martes, permitió a las partes "definir una serie de principios rectores para un acuerdo final", según confirmó el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, quien funge como mediador en este proceso. De acuerdo con Europa Press, Al Busaidi calificó las negociaciones de “constructivas” y detalló los avances en la identificación de objetivos comunes y cuestiones técnicas relevantes, pasos considerados determinantes para aproximar posiciones.

Durante el proceso de mediación en Ginebra, Omán subrayó los “buenos avances” y aseguró que las delegaciones de Washington y Teherán salieron del encuentro con etapas claras para abordar en la próxima ronda. Aunque el ministro omaní señaló que "aún queda mucho trabajo por hacer", su evaluación fue que las delegaciones se marcharon con “próximos pasos claros antes de la siguiente reunión”, lo que establece la expectativa de que el diálogo continuará en busca de un pacto.

El encuentro también contó con la participación destacada del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. La jornada previa, Grossi sostuvo una reunión con Abbas Araqchi, quien lidera la delegación iraní, según detalló Europa Press. Omán reconoció la contribución de Grossi al proceso y la sumó al conjunto de esfuerzos que marcaron esta fase de las negociaciones.

Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, bajo la mediación de Omán, tienen como telón de fondo el intento de alcanzar un acuerdo que atienda tanto las preocupaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní como las exigencias de Teherán. Según informó Europa Press, las partes discutieron en profundad temas técnicos de relevancia y fijaron objetivos comunes, reduciendo diferencias que en el pasado obstaculizaron el avance hacia un posible acuerdo.

La labor de Omán como intermediario ha sido central, facilitando la comunicación y propiciando un ambiente en el que ambas delegaciones han podido realizar “serios esfuerzos” para consolidar los pilares de un eventual acuerdo. Tanto Washington como Teherán han manifestado que este proceso exige resolver cuestiones técnicas y políticas, por lo que han reiterado la intención de mantener el canal de diálogo abierto, recoge Europa Press.

Al cierre de las negociaciones en Ginebra, las delegaciones de ambos países y los mediadores reconocieron que, aunque existen avances tangibles, persisten desafíos importantes que deberán resolverse en futuras reuniones. Europa Press consignó que la mediación de Omán y la participación de organismos internacionales como la OIEA constituyen factores relevantes que podrían influir en el éxito de las próximas fases del diálogo. De momento, las partes coinciden en que la definición de principios rectores y el compromiso conjunto para seguir negociando consolidan el marco para avanzar hacia un posible pacto sobre el programa nuclear iraní.