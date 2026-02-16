La oposición de Bangladés denuncia fraude masivo y violencia tras las elecciones generales

Daca, 16 feb (EFE).- Una alianza de once partidos opositores protestó este lunes en la capital de Bangladés para denunciar un fraude electoral generalizado y una ola de violencia tras los comicios generales del pasado jueves.

La coalición liderada por el partido Bangladesh Jamaat e Islami exigió, por segunda vez desde que se anunciaron los resultados el pasado viernes, una investigación transparente sobre la manipulación de los resultados y la repetición del recuento en varias circunscripciones.

Pese a las reclamaciones, el ganador Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) se prepara para formar el nuevo gabinete bajo el mando de Tarique Rahman tras haber obtenido la mayoría de los escaños en la jornada electoral del 12 de febrero.

El líder del BNP se convertirá en el primer hombre elegido para liderar el Gobierno en la historia democrática reciente del país tras casi cuatro décadas de hegemonía política de mandatarias femeninas, entre ellas su propia madre, Khaleda Zia.

Los manifestantes concentrados cerca de la mezquita nacional de Baitul Mukarram denunciaron agresiones e intimidaciones sistemáticas contra sus activistas en diversos distritos del país.

El secretario general de la formación islamista, Mia Golam Parwar, aseguró durante la marcha que las irregularidades y la violencia han destruido los sueños democráticos de la población tras la caída del anterior régimen.

Estos comicios representan la primera cita electoral tras la revuelta popular de julio de 2024 que terminó con el Gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina tras 15 años en el poder.

Un informe de la Sociedad de Apoyo a los Derechos Humanos reveló que al menos diez personas han muerto y más de 2.500 resultaron heridas desde el inicio de la campaña y el proceso electoral en octubre pasado.

La protesta de la oposición se produce apenas 24 horas antes de la ceremonia de investidura de los nuevos parlamentarios prevista para mañana martes en la sede del Parlamento nacional.

El premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus mantuvo este lunes una reunión de despedida con sus asesores tras liderar el Gobierno interino que ha pilotado la transición del país hacia estas elecciones. EFE