Jessica Bueno se posiciona con Irene Rosales después del 'Shakirazo' de Kiko Rivera comparándola con Lola García

Se reaviva la guerra entre Kiko Rivera e Irene Rosales tras el desafortunado comentario del hijo de Isabel Pantoja durante un directo de TikTok cuando, después de que uno de sus seguidores le comentase que había cambiado "un Ferrari por un Twingo" -haciendo referencia a la canción de Shakira #Session 53 en referencia a que su exmujer sería el Ferrari, y Lola García el Twingo-, no dudaba en responder lanzando un dardo a la madre de sus hijas: "¡No! He cambiado un Twingo por un Ferrari" dejaba claro después de que su novia, presente en la conexión, le pidiese que mandase "un saludo a todos los Twingos".

Una comparación que ha desatado la polémica y que no habría hecho ninguna gracia a Irene que, a pesar de su silencio ante las cámaras cuando le han preguntado por las palabras de Kiko, estaría dolida con el padre de sus niñas. "No le ha hecho ni puñetera gracia" ha revelado Leticia Requejo en 'El tiempo justo' después de hablar con ella, asegurando que pese a su "risa nerviosa", la influencer se habría mostrado "sorprendida", aunque ha preferido no responder para no empeorar las cosas con su exmarido.

Jessica Bueno, presente en el plató del programa de Mediaset presentado por Joaquín Prat, ha intentado justificar al hijo de la tonadillera, defendiendo que "si lo ha hecho seguramente será una de esas frases que dice él en las que no piensa, que lo suelta ahí espontáneamente y seguramente no lo hizo calculando el daño que le podría hacer a la otra persona, sino que él lo hizo pensando en alabar a su actual pareja".

Sin embargo, se ha posicionado con Irene al reconocer que "Kiko ha metido la pata" en su afán por dar la cara por Lola ante sus comparaciones con su exmujer, asegurando que pese a este polémico comentario comparándola con un Twingo frente a su actual novia (un Ferrari), "Kiko valora mucho a Irene y no tiene ningún tipo de problema con ella".