Llorca informa al Rey sobre el estado de la reconstrucción tras la dana y le invita a la exposición temporal de Sorolla

Durante la reunión celebrada este jueves en el Palacio de La Zarzuela, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, relató que tanto el Rey Felipe VI como la Reina Letizia han mostrado interés por visitar distintas zonas de la Comunidad Valenciana, independientemente de que hayan resultado afectadas por la dana. A partir de este encuentro, el mandatario autonómico informó sobre los progresos en la recuperación tras los daños ocasionados por el temporal y aprovechó para poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la colaboración estatal en las tareas de reconstrucción, según consignó la prensa tras el acto, de acuerdo con lo publicado por el medio.

De acuerdo con lo detallado por Llorca en declaraciones recogidas por los periodistas presentes tras la audiencia, el principal eje de la conversación estuvo centrado en la evolución del plan de reconstrucción regional. La dana, fenómeno meteorológico que causó significativos daños en diversas poblaciones, ha obligado a la Generalitat a desplegar recursos y medidas específicas para atender tanto a las urgencias materiales como a la recuperación social. Tal como informó la fuente, Llorca remarcó ante el monarca que las obras en marcha requieren de un apoyo concreto por parte del Gobierno central para lograr gestiones más ágiles y evitar que la reconstrucción se prolongue innecesariamente por trámites burocráticos.

El presidente valenciano informó que está prevista la celebración en breve de la primera reunión de la comisión mixta encargada de articular las intervenciones en la región tras la catástrofe. Esta comisión, indicó, busca establecer acuerdos sólidos sobre los proyectos pendientes y concretar mecanismos que permitan a los ayuntamientos ejecutar los fondos asignados, una tarea que la excessiva burocracia ha dificultado hasta ahora. “Eso nos tiene que servir para fortalecer por lo menos acuerdos en base a la reconstrucción y a la necesidad de que esas obras no se dilaten en el tiempo, que se busquen de alguna forma flexibilidad para que también los Ayuntamientos puedan desarrollar esa bolsa de dinero que tienen y que no son capaces de materializar porque hay un exceso de burocracia importante”, citó el medio como palabras del propio Pérez Llorca.

Durante el encuentro en La Zarzuela, el Rey Felipe VI expresó interés por las inversiones que han llegado a la Comunitat Valenciana y pidió información sobre otros proyectos relevantes de la autonomía. Según informó la fuente, el presidente aprovechó la ocasión para invitar personalmente al monarca a la exposición temporal dedicada a Sorolla en el Museo de la Ciudad de Valencia y a la competición internacional de vela “Sail GP”, a realizarse en aguas valencianas próximamente. Pérez Llorca mencionó la reconocida afición del Rey por la vela, motivo por el cual considera especialmente relevante su presencia en la regata.

Los temas de actualidad cultural y económica también formaron parte de la conversación. Llorca confirmó que la Reina Letizia acudirá la semana entrante a Elda, en la provincia de Alicante, donde tiene agenda para visitar una destacada empresa del sector del calzado. El presidente subrayó, según reportó la fuente original, la sensibilidad que demuestran los Reyes hacia la situación y el tejido productivo de la comunidad.

En el transcurso de la audiencia, ambos interlocutores abordaron la cuestión de la estabilidad institucional y la importancia de alcanzar consensos y respaldos para mejorar la calidad de vida en la región. Pérez Llorca transmitió al Rey el deseo de asegurar un entorno estable y colaborativo, tanto en materia de reconstrucción como de desarrollo económico y social, en sintonía con los desafíos actuales y las oportunidades que ofrece la agenda cultural y deportiva de la Comunitat Valenciana.