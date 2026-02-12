CK Hutchison advierte con emprender medidas legales si Maersk asume el control de sus puertos en Panamá

En respuesta a la reciente revocación de su concesión en dos terminales portuarias del Canal de Panamá, CK Hutchison ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios, fundamentando su petición en un arbitraje internacional y un tratado de protección de inversiones. Según informó el medio fuente, la empresa notificó formalmente a las autoridades panameñas su inconformidad con la medida, al tiempo que invitó al Estado a abrir un canal de consultas para intentar resolver la disputa sobre sus inversiones afectadas.

De acuerdo con el medio fuente, el Tribunal Supremo de Panamá anuló hace dos semanas el contrato por el cual CK Hutchison gestionaba dos puertos estratégicos en el país centroamericano. Tras la decisión judicial, las autoridades panameñas solicitaron a la filial APM Terminals, vinculada a la naviera danesa Maersk, que asumiera la gestión de las terminales de manera transitoria mientras se determinaba el futuro de estas infraestructuras clave.

La compañía con sede en Hong Kong advirtió que tomará acciones legales si Maersk o alguna de sus filiales toma el control de los puertos en cuestión sin su consentimiento. En un comunicado citado por el medio fuente, CK Hutchison informó que ya había notificado a Maersk que "cualquier asunción por parte de APM Terminals de las operaciones de las dos terminales sin el acuerdo de CK Hutchison causará daños" a la empresa y "dará lugar a un recurso contra APMT".

Además de la notificación a Maersk, el operador portuario asiático realizó gestiones para asegurar sus derechos mediante la invocación de un tratado internacional de protección de inversiones. Según detalló el medio fuente, CK Hutchison recurrió a solicitar consultas formales con el gobierno panameño bajo el marco de este tratado. De no llegar a un acuerdo durante esta etapa preliminar, la empresa tiene la opción de avanzar con el arbitraje internacional ya iniciado para reclamar la indemnización correspondiente.

El incidente ha generado una respuesta del gobierno chino, en particular desde la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado. Según citó el medio fuente, este organismo calificó el fallo del Tribunal Supremo de Panamá como "jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo", agregando que Pekín mantiene su "firme compromiso" en la defensa de los derechos e intereses de las empresas del país en el exterior.

La revocación de la concesión de CK Hutchison y la posibilidad de que la gestión pase a manos de una empresa europea tienen lugar en un contexto de tensiones internacionales por la presencia de capital chino en infraestructuras críticas del Canal de Panamá. El medio fuente consignó que la decisión del Tribunal Supremo panameño coincide con recientes críticas del presidente estadounidense Donald Trump sobre el papel de empresas chinas en la zona, reclamando que la influencia del gigante asiático podría implicar riesgos estratégicos para los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

La disputa involucra aspectos judiciales, diplomáticos y comerciales, y afecta la operación de dos de los principales puertos en la vía interoceánica panameña. Según publicó el medio fuente, CK Hutchison busca preservar tanto el valor de sus inversiones como la continuidad de las actividades en las terminales, mientras enfrenta un proceso legal y diplomático con potencial para escalar en los próximos meses.