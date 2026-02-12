Agencias

CK Hutchison advierte con emprender medidas legales si Maersk asume el control de sus puertos en Panamá

En medio de una disputa internacional sobre la gestión de terminales clave en el Canal, la compañía asiática exige reparación por daños y recurre a arbitraje tras la retirada de su concesión y la posible transferencia a firmas europeas

Guardar

En respuesta a la reciente revocación de su concesión en dos terminales portuarias del Canal de Panamá, CK Hutchison ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios, fundamentando su petición en un arbitraje internacional y un tratado de protección de inversiones. Según informó el medio fuente, la empresa notificó formalmente a las autoridades panameñas su inconformidad con la medida, al tiempo que invitó al Estado a abrir un canal de consultas para intentar resolver la disputa sobre sus inversiones afectadas.

De acuerdo con el medio fuente, el Tribunal Supremo de Panamá anuló hace dos semanas el contrato por el cual CK Hutchison gestionaba dos puertos estratégicos en el país centroamericano. Tras la decisión judicial, las autoridades panameñas solicitaron a la filial APM Terminals, vinculada a la naviera danesa Maersk, que asumiera la gestión de las terminales de manera transitoria mientras se determinaba el futuro de estas infraestructuras clave.

La compañía con sede en Hong Kong advirtió que tomará acciones legales si Maersk o alguna de sus filiales toma el control de los puertos en cuestión sin su consentimiento. En un comunicado citado por el medio fuente, CK Hutchison informó que ya había notificado a Maersk que "cualquier asunción por parte de APM Terminals de las operaciones de las dos terminales sin el acuerdo de CK Hutchison causará daños" a la empresa y "dará lugar a un recurso contra APMT".

Además de la notificación a Maersk, el operador portuario asiático realizó gestiones para asegurar sus derechos mediante la invocación de un tratado internacional de protección de inversiones. Según detalló el medio fuente, CK Hutchison recurrió a solicitar consultas formales con el gobierno panameño bajo el marco de este tratado. De no llegar a un acuerdo durante esta etapa preliminar, la empresa tiene la opción de avanzar con el arbitraje internacional ya iniciado para reclamar la indemnización correspondiente.

El incidente ha generado una respuesta del gobierno chino, en particular desde la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado. Según citó el medio fuente, este organismo calificó el fallo del Tribunal Supremo de Panamá como "jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo", agregando que Pekín mantiene su "firme compromiso" en la defensa de los derechos e intereses de las empresas del país en el exterior.

La revocación de la concesión de CK Hutchison y la posibilidad de que la gestión pase a manos de una empresa europea tienen lugar en un contexto de tensiones internacionales por la presencia de capital chino en infraestructuras críticas del Canal de Panamá. El medio fuente consignó que la decisión del Tribunal Supremo panameño coincide con recientes críticas del presidente estadounidense Donald Trump sobre el papel de empresas chinas en la zona, reclamando que la influencia del gigante asiático podría implicar riesgos estratégicos para los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

La disputa involucra aspectos judiciales, diplomáticos y comerciales, y afecta la operación de dos de los principales puertos en la vía interoceánica panameña. Según publicó el medio fuente, CK Hutchison busca preservar tanto el valor de sus inversiones como la continuidad de las actividades en las terminales, mientras enfrenta un proceso legal y diplomático con potencial para escalar en los próximos meses.

Temas Relacionados

CK HutchisonMaerskTribunal Supremo de PanamáAPM TerminalsPanamáHong KongPuertosCanal de PanamáConsejo de Estado de ChinaDonald TrumpEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La UE, la UA y la ONU reiteran compromiso de proteger a la infancia ante conflictos y reclutamiento militar

Organizaciones internacionales advierten sobre el alarmante aumento de menores obligados a participar en guerras, exigen acciones urgentes, respeto al derecho internacional y protección integral para niñas y niños ante las graves consecuencias del conflicto en su desarrollo y bienestar

La UE, la UA y

La primera ministra laborista de Barbados arrasa en las elecciones y gana todos los escaños por tercera vez

Mia Mottley lidera al oficialismo hacia una victoria total, obtiene los 30 escaños parlamentarios y promete impulsar políticas para reducir la pobreza y fortalecer la democracia en el aniversario del sufragio universal, mientras la oposición lamenta los resultados

La primera ministra laborista de

Guterres llama a países desarrollados a eliminar, como China, sus aranceles para África

Infobae

Rusia envenenó a Navalni durante su cautiverio, según investigación de 5 países europeos

Infobae

Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

La Habana recibe embarcaciones procedentes de México cargadas con suministros esenciales en un contexto agravado por sanciones de Estados Unidos, mientras Chile se suma a la asistencia internacional ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla

Cuba confirma la llegada de