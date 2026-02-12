Ana Jara presenta 'Como cabras' y defiende "regular las redes sociales": "A los menores de 16 deberían restringírselas"

Durante la promoción de la película de animación ‘Como cabras’, el debate en torno a la protección de los menores frente al daño psicológico asociado al uso de internet y las redes sociales ocupa un lugar central entre los integrantes del elenco. Según detalló Europa Press, la actriz Ana Jara sostiene que la restricción del acceso a plataformas digitales para menores de 16 años sería una medida necesaria ante el impacto negativo que estas ejercen sobre la salud mental adolescente. Estrenada este viernes 13 de febrero, la cinta explora –a través de una historia en la que una cabra de tamaño menor lucha por su espacio en un entorno dominado por animales más grandes– las problemáticas derivadas de la comparación social y la presión en línea.

El medio Europa Press señaló que Ana Jara, reconocida por su papel en ‘Soy Luna’, presta su voz a Olivia, una avestruz que sufre los efectos adversos derivados de los comentarios y las valoraciones externas en internet. Durante una entrevista, Jara expresa su inquietud por el contexto al que se enfrentan los adolescentes actuales, a quienes describe como expuestos constantemente a estímulos y comparaciones. La intérprete diferencia su propia adolescencia, donde la referencia a la revista Súper Pop se limitaba a apariciones semanales, de la realidad actual de hiperconexión. “Ahora existe una exposición constante, lo que me parece muy peligroso”, afirma en declaraciones recogidas por Europa Press. Jara propone apartar a los menores del uso poco responsable de las redes sociales y respalda iniciativas regulatorias dirigidas a limitar ese acceso.

Junto a ella, Álex González y creadores de contenido como Misho Amoli, Hermoti y Laura Pastor integran el reparto de la versión en castellano de la película, prestando sus voces a los diferentes personajes que atraviesan situaciones influenciadas por el entorno digital. Misho, quien interpreta al dragón de Komodo llamado Modo, se posiciona en contra de acciones restrictivas, según explicó Europa Press. Desde su perspectiva, la formación y la educación representan el camino adecuado para dotar a los adolescentes de herramientas que favorezcan un uso saludable de las redes. En sus palabras: “No soy de prohibir nada, en la libertad está la clave. Creo que hay que enseñar un buen uso, eso sí que es súper importante, pero prohibiendo no se consigue nada nunca”. Amoli observa que la reacción ante la prohibición suele ser el incremento del interés en lo vetado y reitera la importancia de la educación digital.

Hermoti, encargado de dar vida a Rusty, el murciélago comentarista, coincide en la necesidad de abordar el problema, aunque admite la dificultad de articular soluciones perfectas frente a las consecuencias psicológicas de las redes sociales en menores, de acuerdo con declaraciones reproducidas por Europa Press. Si bien muestra comprensión hacia quienes proponen restringir parcialmente el uso de estas plataformas, insiste en el carácter educativo de la película: “Nadie tiene la solución perfecta para arreglar las penurias que pueden tener a nivel mental los menores por las redes sociales, pero la peli conciencia sobre ello”, remarca el actor.

Europa Press también pone de relieve la postura del elenco respecto a la utilización de inteligencia artificial dentro del cine y, particularmente, en el ámbito del doblaje. Ana Jara manifiesta su oposición al reemplazo de profesionales por sistemas automatizados, haciendo hincapié en la importancia de preservar el empleo para personas capacitadas en dicho sector. Según su declaración: “La IA no debe ayudarnos a quitar trabajo en sectores en los que hay gente muy formada. Nunca voy a estar a favor de algo que quita puestos de trabajo”.

En esta línea, Laura Pastor, actriz de doblaje y creadora de contenido encargada de poner voz a Hannah, expone que la inteligencia artificial carece de la capacidad de transmitir emociones auténticas, según cita Europa Press. Pastor advierte sobre el riesgo de homogeneización en la industria y defiende la singularidad de cada intérprete: “Nuestra personalidad nos hace únicos a cada uno”.

El medio recoge la preocupación de Hermoti por la ausencia de regulación en el uso de inteligencia artificial generativa, a la que atribuye la apropiación indebida de trabajo realizado por otros creadores. Este actor resalta que la tecnología extrae contenidos con autoría, lo que representa una merma de derechos para quienes los producen. Junto a las reservas sobre la inteligencia artificial, Hermoti aborda el debate en torno al equilibrio en el doblaje entre la contratación de figuras populares y los profesionales del sector. Según explica, las grandes distribuidoras se guían por directrices internacionales orientadas a buscar mayor visibilidad mediante la incorporación de celebridades, lo que choca con la tradición anónima de la voz en off. A criterio del intérprete, lo fundamental reside en seleccionar personas capaces de comunicar y transmitir sentimientos, más allá de la mera notoriedad pública.

La llegada de ‘Como cabras’ a las salas contribuye a fortalecer el debate social en torno a la conveniencia de limitar el acceso de los menores a las redes sociales y sobre la necesidad de impulsar una educación digital orientada tanto al bienestar psicológico como al uso responsable de la tecnología. El estreno reúne voces experimentadas del mundo artístico y del entretenimiento virtual, quienes, según Europa Press, coinciden en la urgencia de analizar colectivamente el papel de internet en la construcción de la identidad adolescente y en los efectos que la presencia ininterrumpida de redes sociales produce en los jóvenes.