Venezuela desmiente haber enviado petróleo a Israel

Miguel Ángel Pérez Pirela, ministro de Comunicaciones de Venezuela, se refirió públicamente a las recientes noticias sobre un presunto envío de crudo venezolano a Israel. A través de su canal de Telegram, difundió una imagen de la información publicada por la agencia Bloomberg, sobre la que añadió la palabra “falso” (“fake”), con la intención de desmentir la veracidad del reporte. Con este gesto, presentó la posición oficial del Gobierno ante la versión de que se habría retomado la venta de petróleo venezolano a Israel tras un cese que permanece desde mediados de 2020. Según informó Bloomberg, la supuesta operación habría estado dirigida al Grupo Bazan, la principal empresa procesadora de petróleo de Israel.

El medio Bloomberg había señalado que personas conocedoras del presunto acuerdo dieron detalles del suministro, lo que habría significado una modificación significativa en el contexto diplomático entre los dos países. Tal como publicó Bloomberg, ese envío sería el primero desde que Venezuela interrumpió las ventas de crudo a Israel tras la primera mitad de 2020, periodo posterior a la transferencia de poder en el país caribeño y precedido por episodios de tensión bilateral. Según consignó el medio estadounidense, el cargamento respondería a un nuevo patrón en la política exterior venezolana, en la cual el país ha diversificado los destinos de su crudo desde la intervención militar estadounidense en enero y envió petroleo en semanas recientes a India, España y Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela, a través tanto del ministro Pérez Pirela como del ministro de Exteriores, Yván Gil, quien también replicó el mensaje desmentido en Telegram, rechazó de plano la veracidad de la información difundida por Bloomberg. Desde la administración de Nicolás Maduro se enfatizó que las condiciones de las relaciones con Israel no se han modificado desde hace más de una década, y que no existe ningún vínculo comercial reciente entre ambos países respecto al crudo. De acuerdo con la historia recogida por Bloomberg, un envío de ese tipo implicaría un cambio rotundo respecto a un cese diplomático decidido bajo el mandato de Hugo Chávez en 2009.

En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez cortó relaciones diplomáticas con Israel como consecuencia de la denominada ‘Operación Plomo Fundido’, una acción militar israelí emprendida en Gaza entre finales de diciembre de 2008 y enero de 2009. Durante ese operativo, aproximadamente 1.400 residentes palestinos de la Franja de Gaza murieron, lo que precipitó la decisión del gobierno venezolano de congelar toda relación, incluyendo la comercial, con Israel. Hasta la fecha, según destacó Bloomberg y ratificaron los portavoces oficiales consultados, no se han reanudado los intercambios bilaterales en materia petrolera.

Distintos medios internacionales reprodujeron la versión inicial de Bloomberg, lo que llevó a que desde Caracas se emitieran aclaraciones públicas para afirmar que la situación comercial entre ambos países no ha sufrido transformación alguna desde hace cuatro años. El Gobierno de Venezuela sostuvo mediante sus portavoces que la política exterior se ha concentrado en expandir exportaciones hacia mercados como India, España y Estados Unidos, evitando el restablecimiento de las ventas a Israel tras la interrupción de 2020. Según información recopilada por Bloomberg y recogida después por otros medios, en caso de confirmarse el envío, este habría representado no sólo el restablecimiento de relaciones comerciales, sino también un posible viraje geopolítico relevante tras la anterior ruptura.

Las afirmaciones de Pérez Pirela y Yván Gil, respaldadas por la difusión de mensajes oficiales, buscaron dejar constancia de la postura de Caracas respecto a la integridad de las informaciones publicadas por medios extranjeros. Según consignó Bloomberg, la reacción del Gobierno venezolano fue inmediata y categórica, manifestando la continuidad de la política implementada desde la ruptura diplomática de 2009 y la suspensión de ventas de petróleo a Israel desde 2020.

La información sobre los movimientos recientes de petróleo venezolano hacia mercados en India, España y Estados Unidos fue confirmada por Bloomberg y citada por otros medios, quienes detallaron los destinos de los nuevos cargamentos tras los cambios en la política exterior venezolana después de la intervención militar estadounidense de enero. No obstante, la supuesta inclusión de Israel en esa lista fue rechazada de manera pública y documentada por las autoridades venezolanas, quienes insisten en que la relación bilateral permanece inalterada, tanto diplomática como comercialmente.