Al menos nueve palestinos resultan heridos en ataques de colonos en norte de Cisjordania

Jerusalén, 6 jun (EFE).- Al menos nueve palestinos resultaron heridos este sábado en la aldea de Huwara, en el norte de Cisjordania ocupada, durante una incursión de colonos israelíes, en una jornada marcada por denuncias de robo de ganado, daños a cultivos y ataques contra varias localidades del norte de este territorio palestino ocupado.

La Media Luna Roja Palestina informó en un comunicado de que sus equipos de emergencias atendieron a ocho heridos en Huwara, localidad cercana a Nablus: uno por el impacto de una bala de goma, dos por agresiones físicas y cinco por inhalación de gases lacrimógenos.

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Por su parte, la agencia oficial de noticias palestina Wafa elevó a nueve el número de heridos y aseguró que entre ellos figura un miembro del ayuntamiento de Huwara, que sufrió lesiones en un pie por fragmentos de munición real.

Según este medio, decenas de colonos israelíes irrumpieron en la aldea, atacaron viviendas y el edificio municipal, dañaron varios vehículos y robaron un automóvil, una bicicleta y unas 35 ovejas.

La jornada dejó además otros incidentes en la zona. Según Wafa, grupos de colonos introdujeron cabezas de ganado en terrenos agrícolas de Masudiya, al noroeste de la ciudad de Nablus (norte), causando graves daños a los cultivos.

La agencia palestina informó asimismo de una incursión en la localidad de Einabus, al sur de Nablus, donde varios colonos irrumpieron en viviendas y robaron ovejas, así como de otro ataque en la cercana Asira Al Qibliya, donde vecinos palestinos impidieron, según recoge este medio, que un grupo de colonos asaltara una fábrica de hormigón.

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El Ejército israelí confirmó que desplegó soldados y agentes de la Policía de Fronteras en Huwara tras recibir una denuncia sobre el supuesto robo de "ganado perteneciente a civiles israelíes".

Según su versión, las fuerzas intentaron retirar del lugar tanto a los colonos israelíes como a los animales para evitar enfrentamientos, pero posteriormente se produjeron "disturbios violentos entre israelíes y palestinos en los que se lanzaron piedras y se utilizaron palos".

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Los militares aseguraron haber empleado medios antidisturbios para dispersar a los participantes y anunciaron la apertura de una investigación policial sobre lo ocurrido.

Además, el Ejército indicó que está revisando unas imágenes en las que aparece "un soldado ejerciendo violencia contra un palestino", unos hechos que calificó de "graves" y "contrarios a los valores de las fuerzas armadas".

Esta misma noche, un soldado mató a un bebé de siete meses e hirió a sus padres tras abrir fuego contra el coche en el que viajaban cerca de Hebrón, al sur de Cisjordania ocupada, un ataque perpetrado, según reconocieron las propias fuerzas armadas de Israel, contra civiles palestinos que no representaban una amenaza.

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En lo que va de 2026 y hasta el 22 de abril, al menos 27 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada por fuego israelí, incluidos seis menores, según datos de la ONG israelí B'Tselem. EFE