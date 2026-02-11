Pedro Sánchez cita a Bad Bunny para responder a la ultraderecha: "Menos odio y más amor"

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió este miércoles a la ultraderecha en una comparecencia en el Congreso citando a Bad Bunny con el mensaje central de su actuación en la Super Bowl: "Menos odio y más amor".

Sánchez citó al cantante puertorriqueño en respuesta al líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno, en la que este último le preguntó qué relación tiene su anuncio de "censurar" las redes sociales con la regularización "de golpe" de medio millón de migrantes.

El jefe del Ejecutivo contestó aludiendo a la situación en Estados Unidos y aseveró que los problemas de seguridad en ese país no los generan los menores "a los que está deportando la Administración estadounidense", sino "los tecnoligarcas" a los que Abascal "defiende".

"¿Vio usted la Super Bowl el otro día, vio el espectáculo de Bad Bunny?", preguntó Sánchez a Abascal. "Pues eso, menos odio y más amor", agregó.

No ha sido la única vez que el cantante ha sido mencionado en la sesión de la Cámara Baja de este miércoles. Previamente, durante la comparecencia de Sánchez por los accidentes ferroviarios, el portavoz del socialista PSOE en esta cámara, Patxi López, también hizo alusión a su concierto en la Super Bowl : "Lo único más poderoso que el miedo es el amor". EFE

