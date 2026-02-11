Agencias

Marc Pubill: "Empezar la eliminatoria en casa nos va a dar un plus"

Guardar

El jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill confió en que empezar este jueves la semifinal de Copa del Rey contra el FC Barcelona en el Metropolitano les dará "un plus" para afrontar "una eliminatoria muy complicada".

"Va a ser una eliminatoria muy complicada pero empezar en casa nos va a ir bien, con nuestra gente nos va a dar ese plus", expresó el catalán en declaraciones facilitadas por Mahou tras ser elegido el 'Jugador Cinco Estrellas de enero'.

El defensor se mostró "agradecido" por sentir "mucho el apoyo" de la afición, por segunda vez elegido jugador del mes. "Cuando vienes a un club así siempre sueñas con ello, te lo pones como objetivo, espero poder cumplirlo muchos meses más", afirmó.

"Me han enseñado mucho y muy rápido, me he adaptado muy rápido a la posición, en el lateral también, estoy para ayudar", añadió sobre su papel en el campo como jugador importante para Diego Pablo Simeone.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones se eleva a fase de Emergencia en C-LM

Las autoridades han desplegado recursos extraordinarios tras las intensas lluvias en Castilla-La Mancha, donde se han emitido ocho alertas de emergencia y se mantienen carreteras cerradas, ante inundaciones y desprendimientos que afectan principalmente a Ciudad Real, Toledo y Albacete

El Plan Especial de Protección

Felisa lanza un nuevo certamen de relato corto iberoamericano, dotado con 2.500 euros

Felisa lanza un nuevo certamen

La SIP alerta de nuevo "sistema de control y censura" del Ejército de Ecuador a la prensa

Infobae

Daniel Milagros acaba vigesimoséptimo en los 1.000 metros del patinaje de velocidad sobre hielo

Daniel Milagros acaba vigesimoséptimo en

El SoHo de Nueva York apuesta por Picasso, Dalí y Miró, objetos de deseo de coleccionistas

Infobae