El próximo Galaxy Unpacked de Samsung será el 25 de febrero y dará a conocer la nueva serie Galaxy S26

El procesador Exynos 2600, fabricado utilizando tecnología GAA (Gate-All-Around) de 2 nanómetros para teléfonos inteligentes, formará parte de la nueva serie Galaxy S26 de Samsung, cuyo lanzamiento global fue confirmado para el 25 de febrero, durante el evento Galaxy Unpacked. La compañía surcoreana comunicó que el encuentro tendrá lugar en San Francisco y estará disponible en streaming, abriendo la opción a usuarios de distintos países para seguir en vivo la presentación desde la web oficial de Samsung y su canal de YouTube, a partir de las 19:00 horas en España (horario peninsular). Según consignó el blog corporativo de Samsung, la gama Galaxy S26 que será presentada —compuesta presumiblemente por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra— traerá como elemento central la incorporación de funciones avanzadas de inteligencia artificial, agrupadas bajo la propuesta de Galaxy AI.

Tal como publicó Samsung en su comunicado, la integración de Galaxy AI en estos nuevos dispositivos busca facilitar las tareas cotidianas y aumentar la confianza del usuario, con una inteligencia artificial considerada personal y adaptable. La multinacional explicó que esta evolución tecnológica se articulará en colaboración con Gemini, el modelo de IA de Google, con el objetivo de proporcionar una experiencia más versátil desde el primer uso de los nuevos teléfonos. El medio oficial de la empresa argumentó que, con estos lanzamientos, la marca abrirá una nueva etapa que redefinirá el papel de la inteligencia artificial en los dispositivos de consumo.

El procesador Exynos 2600 será un punto clave del avance tecnológico presente en los nuevos terminales, según detalló el blog de Samsung. Este chip destaca por integrar una CPU, NPU y GPU más potentes dentro de un diseño compacto, con beneficios tanto en tareas de IA como en aplicaciones para videojuegos. El nuevo proceso GAA de 2 nanómetros busca resolver retos de consumo energético y rendimiento, marcando un cambio en el diseño de semiconductores para dispositivos móviles.

En paralelo a los teléfonos inteligentes Galaxy S26, la agenda del evento Unpacked también incluirá otros productos que forman parte del ecosistema de Samsung. En concreto, la compañía anticipó que dará a conocer nuevos auriculares y dispositivos adicionales, aunque no reveló mayores detalles sobre sus características ni compatibilidad. Este énfasis en la integración de productos se alinea con el propósito de ampliar la oferta de la plataforma Galaxy, señaló el comunicado.

La empresa informó que los usuarios ya pueden registrarse en la página oficial para recibir información sobre el desarrollo del evento, avances de productos, anuncios y beneficios vinculados con la adquisición anticipada o la suscripción a novedades de la marca. Entre los atractivos del evento destacan la posibilidad de conocer de primera mano el funcionamiento de la nueva familia Galaxy S y las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el marco de la movilidad y la vida diaria.

Según informó el blog de Samsung, la nueva generación de teléfonos Galaxy pretende posicionar a la inteligencia artificial como una plataforma personalizada, diferenciándose de propuestas anteriores tanto en capacidades de aprendizaje como en interacción con el usuario. Galaxy AI buscará integrar herramientas que permitan simplificar las interacciones y adaptarse a los hábitos de uso, con una promesa de fluidez desde el momento de activación del dispositivo.

El canal oficial de YouTube y la web de Samsung transmitirán el evento en tiempo real desde San Francisco, permitiendo a usuarios globales acceder a los anuncios de producto y actualizaciones relacionadas con la serie Galaxy S26. Con el procesador Exynos 2600 como núcleo tecnológico y el soporte del modelo Gemini de Google, Samsung enfatizó su apuesta por una nueva era de dispositivos inteligentes con prestaciones diseñadas para la próxima generación de aplicaciones de inteligencia artificial y gaming, aseguró la compañía en su blog.