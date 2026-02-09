El 10% de los trabajadores españoles tiene ya habilidades en IA, casi el triple que en EEUU y Reino Unido

El informe de Randstad destaca que los expertos en inteligencia artificial (IA) en España presentan la tasa de movilidad laboral más alta entre las principales economías analizadas, situándose en un 20,8% en el último año. Esta movilidad supera tanto a los datos globales —donde el promedio es del 19%— como a los países de referencia incluidos en el análisis. En este contexto de constante rotación y búsqueda de nuevas oportunidades profesionales, el mercado español exhibe una combinación peculiar de alta capacitación tecnológica y desafíos significativos para retener e incorporar talento en IA, una realidad que se refleja en las estadísticas del 'Estudio de competencias globales' de Randstad.

Según comunicó Randstad, el 10,2% de los profesionales españoles ya cuenta con habilidades vinculadas a la inteligencia artificial. Esta proporción multiplica por casi tres las cifras que presentan Estados Unidos y el Reino Unido, donde solo el 3,6% y el 3,8%, respectivamente, de la fuerza laboral posee estas competencias. A pesar de esta ventaja cuantitativa, el mercado laboral español enfrenta serias dificultades para cubrir las vacantes relacionadas con IA. El informe, que se desarrolló mediante el análisis de ofertas de empleo y perfiles de trabajadores de 24 mercados distintos, sitúa la tasa de dificultad para cubrir estos puestos en el 5,5% en España, el doble que en el Reino Unido y el triple de la estadounidense.

De acuerdo con el estudio divulgado por Randstad, España se coloca a la par de Singapur en complejidad para encontrar profesionales especializados en IA, solo superada por Noruega y Rumanía. Esta situación resulta de un incremento global en la demanda de especialistas en IA, que aumentó un 39,6% en los últimos 12 meses. El crecimiento acelerado de las ofertas y la elevada rotación contribuyen a una presión adicional para el reclutamiento de expertos, generando una brecha entre la oferta disponible y los perfiles que demandan las empresas.

El medio Randstad reportó que la tasa de movilidad de los profesionales en IA alcanza niveles récord y constituye la más elevada entre todas las áreas laborales del estudio. El caso de España, con una rotación del 20,8%, ilustra cómo la inestabilidad y el dinamismo del sector dificultan la consolidación de equipos estables y la captación de talento para responder a la rápida evolución tecnológica.

El informe evidencia que, junto a la problemática en áreas tecnológicas, España ofrece condiciones más favorables para la búsqueda de talento en sectores creativos. Tal como documentó Randstad, la tasa de vacantes en posiciones de marketing, contenido y publicidad se sitúa en el 3,2% en el país, muy por debajo de lo registrado en otras naciones europeas, como Portugal (19,8%) y Suecia (20,4%). El documento señala: “Esto convierte a nuestro país en el mercado más accesible y eficiente para encontrar talento creativo y de comunicación en toda Europa Occidental”.

A pesar del notable desarrollo en habilidades tecnológicas y en sectores creativos, Randstad advierte sobre un déficit creciente de competencias interpersonales, sociales y emocionales en el mercado laboral global. Describió que el número de candidatos que mencionan habilidades de comunicación en sus perfiles se redujo un 33% en el conjunto de los países analizados. El informe destaca que la empatía —otra habilidad clave— también muestra descensos en su presencia, mientras que las empresas comienzan a dar mayor prioridad a competencias no técnicas, conocidas como ‘habilidades blandas’, que la IA todavía no es capaz de ofrecer.

La dificultad para contratar profesionales con capacidades inherentes —como la resiliencia (que presenta una tasa de vacantes del 12%) y la creatividad (8,7%)— queda reflejada en los datos de Randstad. El director general de Randstad Enterprise, Oriol Mas, instó a los empleadores a “priorizar el desarrollo de habilidades inherentes, como el liderazgo, la atención al detalle, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, ya que son cada vez más importantes en el mundo de la IA”.

En paralelo al escenario español en IA, el estudio recoge datos sobre la evolución de la demanda de perfiles laborales en otros sectores y regiones. La búsqueda de candidatos junior cayó un tercio en Estados Unidos y experimentó un descenso similar en otros mercados, mientras que la contratación de profesionales con al menos una década de experiencia toma protagonismo. El informe sitúa a Malasia y Alemania a la cabeza del listado por la complejidad para cubrir estos puestos, con tasas del 16,9% y 16,2%, respectivamente. En el caso español, la dificultad para reclutar talento senior se calcula en el 8,16%.

Randstad añade al análisis global el dato de India, que pese a ser un mercado con baja complejidad general, presenta una tasa de vacantes para perfiles experimentados un 230% superior a la media global. Estos indicadores subrayan la transformación en la estructura de la demanda laboral, con un desplazamiento hacia profesionales más veteranos a medida que aumentan las exigencias tecnológicas y de gestión.

El informe de Randstad, construido a partir del seguimiento de millones de ofertas y perfiles en los principales mercados internacionales, refleja tendencias que cambian rápidamente y que impactan en la planificación de recursos humanos, la formación profesional y las políticas de empleo tanto en España como en el resto de economías analizadas.