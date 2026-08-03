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THE DOLPHIN COMPANY REAFIRMA LA INTEGRIDAD DE SU PROCESO DE REESTRUCTURA Y RECHAZA Y RECHAZA AFIRMACIONES INEXACTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE VENTA

PR Newswire

CANCÚN, Mexico, 3 de agosto de 2026

CANCÚN, Mexico, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En relación con el comunicado emitido el 27 de julio de 2026, un segundo boletín no autorizado difundido por la administración anterior de The Dolphin Company respecto al proceso de venta de activos que actualmente se desarrolla dentro del procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, la Compañía considera indispensable realizar las siguientes aclaraciones:· Ningún tribunal mexicano ha revertido el cambio de liderazgo ocurrido en 2025, y no existe actualmente un procedimiento de insolvencia mexicano supervisando la reestructuración de ninguna de las entidades que integran The Dolphin Company.

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· El proceso de venta que actualmente se desarrolla se encuentra sujeto a la supervisión permanente de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos.

· Las propuestas de adquisición fueron evaluadas con base en criterios objetivos, incluyendo su valor económico, la certeza de su ejecución, la capacidad financiera del oferente, la viabilidad operativa y el cumplimiento regulatorio. La propuesta presentada por Delphinus fue considerada por la administración actual como la oferta que, con base en la información disponible al momento de su evaluación, reunía las mejores condiciones generales para ser sometida a la consideración de la Corte. En particular, la Compañía considera que Delphinus cuenta con capacidades únicas para asumir la responsabilidad crítica del cuidado de los más de 100 animales que habitan en los parques de la Compañía en México, y que la transferencia propuesta resultará factible para las diversas autoridades regulatorias mexicanas encargadas de supervisar a los animales ubicados en dichos parques. Dadas las circunstancias financieras de la Compañía, que han representado un desafío significativo como consecuencia de la mala administración previa a la presentación del procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11, así como de la interferencia activa y continua de la administración anterior, la Compañía demostrará que la consumación de esta transacción constituye un ejercicio adecuado y que, dadas las circunstancias, deriva en el mejor interés de los acreedores y colaboradores de la Compañía, así como en la preservación de la salud y el bienestar de los animales bajo su cuidado.

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· Grupo Xcaret no ha formado parte, en ningún momento, de los diálogos o negociaciones relacionados con una posible adquisición de The Dolphin Company.

· La evaluación sobre los efectos que una eventual transacción pudiera tener en materia de competencia económica corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.

· Las declaraciones no sustentadas buscan interferir con un proceso judicial en curso y desacreditar a un potencial oferente mediante argumentos especulativos o a través de afirmaciones que corresponden exclusivamente a futuras revisiones de las autoridades competentes.

· La administración actual tiene la obligación de conducir un proceso independiente, transparente y supervisado judicialmente, preservando la continuidad operativa de la Compañía, protegiendo las fuentes de empleo y maximizando el valor de sus activos, al tiempo que continúa garantizando que la salud y el bienestar de los animales bajo su cuidado se mantengan de conformidad con la legislación aplicable.

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· La Compañía se reserva todos sus derechos para actuar contra cualquier declaración falsa o engañosa realizada por la administración anterior o por cualquier persona que pretenda actuar en nombre de la Compañía sin contar con la debida autorización.

Mayores informes:Departamento de Relaciones PúblicasThe Dolphin CompanyEmail: rpublicas@thedolphinco.com

Acerca de The Dolphin Company:Por más de 30 años, The Dolphin Company, líder en experiencias de naturaleza, conservación marina y aventura responsable, ha brindado 'La experiencia de su vida' a más de 21 millones de visitantes en sus parques, hábitats de delfines y marinas. Con presencia en México y el Caribe, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal y la preservación del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

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View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/the-dolphin-company-reafirma-la-integridad-de-su-proceso-de-reestructura-y-rechaza-y-rechaza-afirmaciones-inexactas-sobre-el-procedimiento-de-venta-302841701.html

FUENTE Leisure Investments Holdings LLC, et al. (The Dolphin Company)