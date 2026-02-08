(Crónica) El City remonta en un agónico desenlace en Anfield

La visita del Manchester City a Anfield terminó con una reacción decisiva en los minutos finales, modificando el desenlace que parecía encaminado a favor del Liverpool. El equipo de Pep Guardiola, tras encajar un gol mediado el segundo tiempo, logró remontar y asegurar una victoria crucial para mantenerse en la pelea en la parte alta de la tabla. Según consignó la agencia Europa Press, este resultado en la jornada 25 de la Premier League deja al City todavía a seis puntos del Arsenal, actual líder, y aleja aún más al Liverpool de la zona de acceso a la Liga de Campeones.

En el transcurso del primer tiempo, el Manchester City mostró un dominio considerable, limitando las oportunidades del equipo local y generando ocasiones importantes para abrir la cuenta. Europa Press detalló que Erling Haaland dispuso de una situación clara frente a Alisson Becker, sin poder concretar. Pese al control visitante, la efectividad no acompañó y el marcador se mantuvo en igualdad hasta la segunda mitad.

El desarrollo del encuentro se intensificó en los últimos veinte minutos, cuando un potente disparo de Dominik Szoboszlai desde una distancia cercana a los 35 metros se convirtió en el primer gol para el Liverpool, tras ejecutar una falta directa y colocar el balón en la escuadra del arco rival. La anotación, producida en el minuto 74, generó un nuevo escenario para el equipo dirigido por Jürgen Klopp, acercándolos a los puestos de clasificación europea.

La reacción del Manchester City se produjo cerca del final. Erling Haaland, quien en la temporada 2026 solo había anotado un gol en liga, participó activamente en el empate ejecutando un cabezazo que habilitó a Bernardo Silva para concretar el 1-1 en el minuto 84, según publicó Europa Press. Este momento permitió al City mantener la presión sobre un Liverpool que aún buscaba recomponerse tras la igualdad.

La definición se produjo en tiempo añadido, cuando el árbitro sancionó un penalti sobre Matheus Nunes, cometido por Alisson Becker. Haaland se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-2 para el City en el minuto 93. La prolongación del partido ofreció oportunidades adicionales, y según el reporte de Europa Press, Gianluigi Donnarumma intervino para evitar el empate, mientras que Szoboszlai recibió la tarjeta roja tras la revisión de una posible jugada de gol anulada para el City.

La victoria permite al City mantenerse a distancia del Arsenal y no ceder más terreno en la disputa por el liderato, en tanto que el Liverpool queda a cinco puntos de la zona Champions, situación que afecta sus aspiraciones europeas en lo que resta de temporada. El análisis de Europa Press subraya que el clásico entre los dos conjuntos protagonistas de las ediciones recientes de la Premier adquirió intensidad en un tramo final donde los visitantes capitalizaron sus oportunidades para revertir un duelo que parecía favorable al local tras el tanto inicial de Szoboszlai.