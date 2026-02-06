Tailandia cierra la campaña de unas elecciones que marcarán el cambio o la continuidad

Bangkok, 6 feb (EFE).- La campaña electoral concluye este viernes en Tailandia con varios actos convocados por los partidos que concurren a los comicios del domingo, entre ellos los favoritos, el reformista Partido del Pueblo (PP) y el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés), en unas elecciones que determinarán el cambio o la continuidad en el país.

Muy marcado por los grandes poderes del Ejército y la monarquía, el país afronta unos disputados comicios en los que, según los sondeos, la plataforma reformista lidera el voto seguido por el Bhumjaithai, aunque ninguno lograría la mayoría absoluta y se verían abocados a buscar socios para gobernar.

La "marea naranja", como se conoce a los seguidores del PP, espera repetir la victoria lograda en los comicios de 2023, si bien no pudieron gobernar debido al veto del antiguo Senado, elegido a dedo por la antigua junta militar (2014-2019).

Sin embargo, la aritmética para gobernar Tailandia ha cambiado tras la elección en junio de 2024 del actual Senado, que ya no participa en la elección del primer ministro.

Tras los comicios del domingo, serán exclusivamente los 500 miembros de la Cámara de Representantes electos quien escogerán al próximo mandatario, lo que podría facilitar la elección del principal candidato reformista, Natthaphong Ruengpanyawut.

El PP, con una agenda que busca profundos cambios económicos, políticos y sociales, tomó el relevo de Avanzar (Move Forward), la marca que venció hace tres años pero que fue disuelta en 2024 por orden del Tribunal Constitucional por su compromiso de enmendar la ley que protege a la poderosa monarquía de toda critica.

Por su parte, el BJT, encabezado por el primer ministro interino, Anutin Charnvirakul, busca un último impulso que le permita retener el poder, tras un gobierno en minoría el pasado septiembre con el apoyo del PP y el compromiso de convocar elecciones anticipadas.

Anutin, quien llegó al poder en septiembre, ha elevado el perfil del conservador BJT gracias en parte a su habilidad negociadora y a la retórica patriótica en medio de nuevos brotes de un histórico conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya.

El primer ministro convocó los comicios a mediados de diciembre, en plena ola de enfrentamientos entre los Ejércitos de ambos países, que desplazaron a cientos de miles de personas y dejaron alrededor de 100 muertos.

Además, el Phue Thai (PT, para los tailandeses), marca de los populares Shinawatra, y el Partido Demócrata, formaciones venidas a menos en los últimos años, concluyen sus campañas en la capital con el objetivo de lograr suficientes escaños que los hagan clave en los posibles pactos.

El PT, vinculado al controvertido clan de los Shinawatra y tercero en las encuestas, se impuso, salvo en 2023, en todos los comicios celebrados este siglo, con numerosos golpes de Estado entre medias, y logró gobernar tras las pasadas elecciones con Srettha Thavisin y Paetongtarn Shinawatra, ambos destituidos en polémicas decisiones del Tribunal Constitucional en 2024 y 2025. EFE

