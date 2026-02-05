Vodafone facturó un 6,5% más entre octubre y diciembre

La compañía culminó recompras de acciones valoradas en 3.500 millones de euros desde mayo de 2024 y dio a conocer el lanzamiento de una nueva fase de su programa de recompra de títulos por 500 millones adicionales, según informó este jueves Vodafone. Al presentar estos datos, la operadora británica comunicó los resultados financieros correspondientes a su tercer trimestre fiscal, comprendido entre octubre y diciembre de 2025, periodo en el que la cifra de negocios ascendió a 10.452 millones de euros, un 6,5% más respecto al mismo intervalo del año anterior, de acuerdo con la empresa.

El medio recogió que el crecimiento interanual de los ingresos también mostró un comportamiento destacado cuando se analizan los resultados en términos orgánicos, es decir, descontando alteraciones provocadas por el tipo de cambio, la hiperinflación en Turquía, así como transacciones de fusiones y adquisiciones. Bajo este enfoque, la facturación del grupo creció un 3%. En relación con los ingresos por servicios, uno de los parámetros clave para medir la evolución de la operadora, los datos reflejaron una suma de 8.506 millones de euros. Esto implica un aumento del 7,3% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, aunque el incremento orgánico fue del 5,4%, según reportó Vodafone.

El detalle por segmentos geográficos mostró diferencias marcadas. Los ingresos por servicios en Alemania escalaron un 0,7%, llegando a los 2.726 millones de euros. La evolución en el Reino Unido fue especialmente relevante, donde la facturación por este concepto alcanzó los 1.975 millones de euros, lo que equivale a un repunte del 31,1%. En otras regiones de Europa, Vodafone sumó 1.243 millones de euros en ingresos por servicios, lo que representa un alza del 3,5%. Vodafone también notificó un aumento del 8,2% en el continente africano, con unos ingresos de 1.738 millones de euros, mientras que en Turquía la operadora experimentó una caída del 13,5%, situando los ingresos en 671 millones de euros.

Vodafone precisó que su resultado operativo descendió un 52,7% en la comparación interanual, quedando en 483 millones de euros para el periodo. Por su parte, el Ebitda ajustado después de alquileres (EbitdaaL) sumó 2.816 millones de euros, una leve reducción del 0,4% en cifras absolutas, pero con un crecimiento del 2,3% si se toman en cuenta solo los datos orgánicos.

La consejera delegada de Vodafone, Margherita Della Valle, declaró que el grupo mantuvo un desempeño positivo en los ingresos por servicios durante el tercer trimestre fiscal, con buen comportamiento tanto en Europa como en África. “Mantuvimos un buen ritmo en los ingresos por servicios durante el tercer trimestre, tanto en Europa como en África, gracias al crecimiento de los ingresos en Alemania y a las sólidas contribuciones de Turquía y África”, afirmó Della Valle, de acuerdo con Vodafone. Además, la directiva remarcó que la compañía espera situarse en la parte alta de las previsiones de beneficios y flujo de caja para el cierre del ejercicio.

De acuerdo con la información proporcionada por Vodafone, la multinacional reafirmó sus previsiones anuales, al fijar el objetivo para el EBITDAaL ajustado entre 11.300 y 11.600 millones de euros, y estimar un flujo de caja libre ajustado en un rango de 2.400 a 2.600 millones de euros. En lo relativo a la remuneración de los accionistas, Vodafone destacó la finalización de recompras de acciones por 3.500 millones de euros desde mayo del año pasado y la puesta en marcha inmediata de una nueva fase de recompras por 500 millones de euros adicionales, reportó el medio.

El informe trimestral también expuso que el crecimiento de los ingresos por servicios en mercados como Reino Unido y África contrarrestó en parte el descenso experimentado en Turquía, mientras que en Alemania, que representa uno de los principales mercados para el grupo, el avance resultó menos pronunciado. Según detalló Vodafone, estas diferencias reflejan dinámicas económicas y contextos locales que afectan de distinta manera la evolución de los ingresos en cada región. La compañía continúa monitoreando los resultados de cada área de negocio con el propósito de ajustar su estrategia y mantener el cumplimiento de las expectativas expresadas en su previsión anual.