Agencias

Óscar López exige ceses tras el "nivel infinito de hipocresía" de Ayuso y reprocha a Feijóo que la "ampare" con Móstoles

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha reprochado este jueves el "nivel infinito de desvergüenza e hipocresía" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la acusación de acoso laboral y sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP) y al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha criticado que "ampare" a la líder madrileña "de forma cobarde".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación convocado en la puerta del Ministerio que encabeza para comentar esta información publicada por 'El País' que señala que una exedil 'popular' habría trasladado al partido una denuncia contra el regidor.

López ha exigido "el cese o la dimisión inmediata" este mismo jueves del alcalde y ha afeado la "falta de vergüenza" de Ayuso y "sus lacayos" --en referencia al secretario general del PP, Alfonso Serrano, y la 'número 3' del partido y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán-- a los que "mandó a hablar con la víctima".

El ministro ha contrapuesto el "amparo" al regidor con la actuación del PSOE ante las acusaciones contra Paco Salazar, contra el que se "actuó con contundencia en el minuto uno".

"Ella se reúne, parece ser, con el alcalde precisamente, para ver cómo lo tapan, se les tiene que caer la cara de vergüenza. Llevamos meses donde lo sabe la señora Ayuso, lo sabe su equipo. Vamos a ver si se va el alcalde de Móstoles hoy, a ver si se va la señora Ayuso o se va el señor Serrano, que ha estado dando elecciones durante meses por todas las televisiones", ha espetado Óscar López.

Sobre este último, ha enfatizado en que estuvo "reunido con la víctima para decirle que no denunciara" y "mientras acababa la reunión con la víctima" se iba "a las televisiones a pontificar contra el PSOE".

Sobre Ayuso ha insistido en que ella "en primera persona recibió la denuncia" y respondió "mandando a sus lacayos" para "decirle a la víctima que no denuncie". "Y yo exijo ceses y dimisiones después de ver lo que hemos visto durante estos meses y de haber escuchado lo que hemos tenido que escuchar", ha insistido el ministro, quien ha augurado que desde el PP "se van a tragar todas sus palabras, todas una tras otra, todas las palabras que han lanzado en tertulias y en ruedas de prensa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Imputado en Israel el hermano del jefe del Shin Bet por supuesto contrabando de cigarrillos a Gaza

Autoridades israelíes acusan a Bezalel Zini y a otros implicados de facilitar recursos ilícitos vinculados a grupos extremistas en la Franja, tras descubrir operaciones que habrían generado importantes ganancias y favorecido al fortalecimiento de Hamás en el enclave palestino

Imputado en Israel el hermano

Suecia aprueba un paquete de 94 millones de euros destinados al sistema energético de Ucrania

El gobierno escandinavo asigna fondos adicionales destinados a fortalecer la infraestructura eléctrica ucraniana, en medio de cortes masivos y bajas temperaturas que afectan a millones de personas tras momentos críticos provocados por acciones militares rusas según fuentes oficiales

Suecia aprueba un paquete de

El banco central de Colombia anticipa nuevas subidas de tipos para enfrentar el impacto del salario mínimo

Las actas del Banco de la República revelan que se prevén más ajustes a la tasa de referencia, en respuesta al repunte de la inflación, el desequilibrio fiscal y el deterioro de las expectativas económicas hacia los próximos años

El banco central de Colombia

Kiko Rivera da un paso atrás en su guerra con Irene Rosales con un significativo gesto

Tras semanas marcadas por el distanciamiento y la tensión, el dj sorprendió al evitar enfrentamientos en el colegio de su hija, optando por recogerla solo y dejando a su pareja en el coche para evitar incidentes

Kiko Rivera da un paso

AEMET avanza olas de 7 metros en Galicia y Baleares para mañana y lluvia en tercio sur el sábado, que remite el domingo

AEMET avanza olas de 7