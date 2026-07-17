Paty Sánchez-Flores y Javier Millet dan la bienvenida a su primer hijo: "Empieza nuestra gran aventura"

¡Paty Sánchez-Flores y Javier Millet han convertido a Quique Sánchez-Flores en abuelo! Fue el pasado enero, tan solo siete meses después de su romántica boda, cuando la influencer revelaba ilusionada a través de sus redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo, y después de un embarazo del que ha ido compartiendo su día a día y los preparativos para la llegada de su bebé con sus seguidores, ahora ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para anunciar que ya ha sido madre de un niño llamado Nicolás que ha llegado al mundo este jueves 16 de julio y que, como ha confesado muy emocionada, "es el gran amor de mi vida".

A través de un carrusel de imágenes tanto en los momentos previos al parto como tras el nacimiento de su pequeño, la nieta de Carmen Flores ha relatado como, tras comenzar con contracciones después de cenar, el miércoles 15 por la noche ingresaba en el hospital junto a su marido. Y aunque tras una larga espera en la sala de dilatación, en la que como ha comentado contó con la compañía de su familia, como sus hermanos y sus cuñados "para intentar hacerme la vida más amena", finalmente "muy a mi pesar" y tras "12 horas" terminaba dando a luz por cesárea.

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"16.07.2026, Nicolás Millet Sánchez-Flores. Hoy he conocido al gran amor de mi vida... jamás podría haber imaginado un amor así (...) Estamos los dos fenomenal y súper sanitos gracias a Dios" ha expresado, desvelando que "en unos días nos iremos los 3 a casita y ahí empieza nuestra gran aventura".

Una gran noticia que no han tardado en desatar numerosas felicitaciones, destacando algunas como la de Alejandra Rubio -gran amiga de Paty- que ha escrito un significativo "os amo"; Victoria Federica -con varios emoticonos de corazones rojos-; Sofía Ellar, que ingresada por su parte por riesgo de parto prematuro le ha dado la "enhorabuenísima"; o Lucía Rivera, que presumiendo de su maravillosa relación con la hija del novio de su madre, Blanca Romero, ha dejado en su muro vario emojis de aplausos.

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