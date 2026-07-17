Dos muertos en un ataque ruso con misil contra Odesa

Kiev, 17 jul (EFE).- Dos personas han muerto en el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, en un ataque ruso con un misil, según informó en su canal de Telegram el gobernador de Odesa, Oleg Kiper.

Otras diez personas, entre ellas varios niños, resultaron heridas, según Kiper, que calificó la acción rusa de crimen de guerra.

Según el parte de ataques nocturnos publicado este viernes por la Fuerza Aérea de Ucrania, el Ejército ruso lanzó contra el conjunto del país un misil antirradar Kh-31P, siete misiles aéreos guiados Kh-59 y Kh-69 y 130 drones de larga distancia.

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Cinco de los misiles aéreos y 115 drones fueron interceptados sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Dos de los misiles no interceptados y ocho drones impactaron en siete lugares de Ucrania no identificados por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían en el aire en el momento en que se publicó el parte. EFE