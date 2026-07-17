El G7 y la UE instan a las RSF a detener toda acción que pueda provocar "nuevas atrocidades" en El Obeid (Sudán)

Los gobiernos de los países que conforman el G7 --Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido-- y la Unión Europea han exhortado en un comunicado conjunto a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán a que "cesen de inmediato toda acción que pueda provocar nuevas atrocidades" en la ciudad de El Obeid, en la región de Kordofán, centro de Sudán.

"Instamos a las Fuerzas de Apoyo Rápido y a los grupos armados aliados a que cesen de inmediato toda acción que pueda provocar nuevas atrocidades o poner en peligro a la población civil en El-Obeid, incluidos los ataques con drones y los obstáculos al acceso humanitario", reza la nota conjunta suscrita por los ministros de Exteriores del G7 y la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

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Recordando los abusos cometidos durante el asedio de las RSF contra El Fasher, la UE y el G7 han mostrado su preocupación por esta situación y han apelado a las propias paramilitares, "así como a las Fuerzas Armadas Sudanesas y a los grupos armados aliados, a que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

"Hacemos un llamamiento a las partes en conflicto para que garanticen el paso voluntario seguro y faciliten el acceso humanitario rápido y sin trabas a El Obeid y sus alrededores, así como a todo el país", han agregado.

Paralelamente, los citados diplomáticos han exhortado a todos los grupos "a que cesen de inmediato las hostilidades y entablen negociaciones directas de buena fe". "Exigimos a las Fuerzas Armadas Sudanesas que cesen su reiterado rechazo a las medidas de desescalada propuestas y a las Fuerzas de Apoyo Rápido que cumplan con sus compromisos en virtud de la Declaración de Yeda, compromiso que hasta la fecha han incumplido sistemáticamente", han añadido sobre el compromiso alcanzado en mayo de 2023.

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En este sentido, han mostrado su apoyo a los esfuerzos de Naciones Unidas en pos de la desescalada y han expresado su "determinación de promover la rendición de cuentas por todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por todas las partes en el conflicto".

Por otra parte, Bruselas y el G7 han instado a "todos los actores externos (...) a que cesen de proporcionar, directa o indirectamente, apoyo armado, logístico o financiero a las partes en el conflicto", una coyuntura en la que destaca el criticado apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las RSF.

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En último lugar, los ocho representantes han querido reafirmar su "compromiso inquebrantable con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán", rechazando "todas las iniciativas unilaterales que puedan conllevar el riesgo de la partición del país" y mostrando su apoyo a "las aspiraciones democráticas del pueblo sudanés".